Androidy budou varovat před rizikem zemětřesení

Chytré telefony zvládají už leccos a můžou ještě víc. Uživatele z rizikových oblastí například varovat před hrozícím zemětřesením. Nová funkce je součástí nejnovější aktualizace Služeb Google Play.

Vývojáři na ní spolupracovali s týmem varovného systému ShakeAlert, který je zodpovědný za síť stovek seismometrů instalovaných napříč americkou Kalifornií. Ty naměřená data posílají do centrály, kde jsou analyzována a v případě hrozícího zemětřesení jsou odtud vydávána také varování. Ta přicházejí s předstihem řádově desítek vteřin, což se nemusí zdát mnoho, ovšem i pár vteřin může hrát v otázce života a smrti rozdíl. To ale ještě není to nejzajímavější.

Krom rozesílání varování se totiž telefony díky nové funkci a díky zabudovanému gyroskopu stanou provizorními seismometry, které mohou pomoci s detekcí i menších půdních otřesů, respektive s odesíláním dat do centrály, kde bude potenciální riziko dále hodnoceno, mimo jiné na základě srovnání s daty jiných uživatelů.