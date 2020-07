Apple přidá do Safari biometrii

Kyberkriminalita nepolevuje a s rozvojem nových technologií se zdá, že standardní ochrana hesly, bude brzy nedostatečná. Biometrická autentizace tak v současnosti představuje další stupeň zabezpečení. Giganti Apple, Google a Microsoft, předjímajíc další vývoj, spojili síly v tzv. FIDO Alianci, která spolupracuje na vývoji autentizačních systémů, jako jsou USB či NFC bezpečnostní klíče. Účelem je snížit závislost na klasických heslech, přičemž v současnosti FIDO technologie podporují víc než dvě miliardy zařízení.

Během letošní konference WWDC Apple oznámil, že iOS 14 a macOS 11, budou podporovat FIDO standard webové autentizace v prohlížeči Safari. Jedná se o webovou API, která webovým vývojářům umožňuje aktualizovat přihlašovací stránky o FIDO autentizaci. Apple na její implementaci pracuje už nějakou dobu a biometrické technologie na jeho zařízeních z nich de facto dělají bezpečnostní klíče. Apple přitom využívá senzorů pro Face a Touch ID a také koprocesoru Secure Enclave, tedy hardwarového správce klíčů.

Jak bude novinka fungovat v praxi? V současnosti byste se (například do webové služby) přihlásili pod jménem a heslem, obdrželi a následně zadali kód pro dvoufázovou autentizaci. Nejde o nic složitého, ale přece jen, proces zdržuje. V případě integrace biometrie do Safari byste ho absolvovali pouze při prvním přihlášení či při přihlášení po delší době. Kdykoliv jindy byste zkrátka jen navštívili vybranou stránku a použili Touch či Face ID. Vaše zařízení by bylo ověřené už z dřívějška a jakmile by jej stránka či služba rozpoznali, vaše biometrie poslouží jako přihlašovací klíč. Představte si systém jako kombinaci něčeho, co máte (váš telefon), a něčeho, co jste (váš otisk prstu či tvář).

Další bezpečnostní novinky, které Apple pro Safari chystá, je podpora PINů, možnost výběru účtů či rozšířený správce hesel, který dokáže snadno a rychle zobrazit, zda vaše heslo nebylo zneužito. Funkce Intelligent Tracking Prevention uživatele pro změnu ochrání před sledováním vašich aktivit na síti nejrůznějšími trackery.