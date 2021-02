Apple varuje kardiaky před používáním nových iPhonů

Zapomeňte teď na všechny ty spekulace a zprávy o tom, zda chytré mobilní telefony mohou zapříčinit rakovinu mozku. Apple vydal oficiální varování, že iPhone 12 může mít negativní vliv na vaše srdce. Ve zprávě konkrétně stojí, že magnety telefonu mohou působit na „zdravotní zařízení jako jsou implantované kardiostimulátory nebo defibrilátory“. Typů těchto zařízení existuje několik a množství lidí, kteří se bez nich kvůli problémům se srdcem neobejdou, se stále zvyšuje, v Česku jsou voperovány každoročně řádově tisícům pacientů.

Varování poukazuje na to, že nejnovější iPhony obsahují kvůli efektivnějšímu bezdrátovému nabíjení magnety, rádiové vysílače a další „komponenty“, které vydávají elektromagnetické pole. „Tyto magnety a elektromagnetická pole můžou způsobit rušení zdravotnických zařízení,“ píše se ve zprávě, jejíž další část může být poněkud matoucí. „I když všechny modely iPhonu 12 obsahují víc magnetů než předchozí modely iPhonu, nepředpokládá se, že by představovaly vyšší riziko magnetického rušení zdravotnických zařízení než předchozí modely iPhonu.“

Tady moment! Jestliže problém způsobují magnety, není logické předpokládat, že více magnetů pravděpodobnost problému zvyšuje? Anebo iPhone 12 obsahuje sice více magnetů, ale slabších? To Apple neobjasňuje, nicméně ve zprávě dále stojí: „Zdravotnická zařízení jako implantované kardiostimulátory nebo defibrilátory můžou obsahovat snímače, které reagují na blízký kontakt s magnety nebo rádiovými vysílači. Abyste předešli potenciálním interakcím s těmito zařízeními, udržujte mezi zdravotním zařízením a iPhonem nebo doplňky MagSafe bezpečnou vzdálenost – měly by být víc než 15 cm od sebe, respektive 30 cm při bezdrátovém nabíjení. Zároveň se zeptejte na bližší pokyny svého lékaře a výrobce zdravotnického zařízení.“

Přitom řada lidí nosí telefon například v náprsní kapse či kapse od košile, tedy ve vzdálenosti, která té doporučené v případě uživatele s kardiostimulátorem dost pravděpodobně neodpovídá. Problém může být teoreticky i s kapsou u kalhot. Kde by tedy lidé s kardiostimulátorem měli dle Applu telefon ideálně nosit, toť otázka. Každopádně, jestliže taková výzva nepřichází od lékařů, ale přímo od výrobce, je ještě víc znepokojivá.

Lednové číslo publikace Hearth Rhytm Journal, oficiálního magazínu pro kardiaky, uvádí následující: „Jestliže je k defibrilátoru přiložen externí magnet, elektrická šoková terapie ventrikulární tachykardie a ventrikulární fibrilace je pozastavena.“ Implantovaný přístroj totiž může chybně vnímat signály elektromagnetického pole jako signály srdeční a v důsledku toho může pozastavit stimulaci. V magazínu provedli testy dokonce přímo s iPhonem. „Jakmile byl přiblížen k defibrilátoru, zaznamenali jsme okamžité pozastavení funkcionality, které trvalo po celou dobu testu.“ V rámci testování přitom výzkumníci zkoušeli různé polohy telefonu v kapse, vždy s obdobným výsledkem.

Výzkumníci test prováděli také s telefony bez magnetických komponentů, u nichž se však rizika elektromagnetické interference ukázala jako „minimální“. Naopak, zvýšení rizika vykázaly rovněž fitness náramky (výzkum nespecifikuje modely), u nichž došlo k narušení práce defibrilátoru, ovšem až při přiblížení na vzdálenost 2,4 cm.

Jestliže u iPhonů 12 je toto riziko takto prokazatelné, je otázkou, zda jej Apple bude adresovat nějakým řešením. Ať už speciálním obalem, který by magnetické signály dokázal vyrušit, anebo rovnou „nemagnetickou“ verzí telefonu, u které by nehrozilo, že může své uživatele teoreticky… zabít. Varování je totiž jistě užitečné, řešení by však bylo přece jen praktičtější.