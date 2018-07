Auta budou neuvěřitelným generátorem dat. Za měsíc to bude 1 TB

Zpráva o tom, jaké překvapení čekalo automobilku Jaguar Land Rover, když začala vyhodnocovat data sebraná z několika prvních sérií připojených vozidel provozovaných na Středním východě, je sice už staršího data, ale stále snad nejlépe ilustruje, jak může fungovat šťastná náhoda v oblasti konektivity.

Ve firmě totiž záhy zjistili, že řada vozidel vykazuje velmi zvláštní provozní „vzorce“ – často stála dlouhé doby nastartovaná s motorem na volnoběh a nepohnula se doslova ani o píď. Brzy se ukázalo, že v zemích, jako je Saúdská Arábie, majitelé luxusní vozy nechávají například na parkovištích nákupních center jednoduše nastartované s puštěnou klimatizací, aby se (třeba i po několika hodinách) vraceli do vychlazeného vozu.

Jaguar Land Rover na situaci pochopitelně reagoval přidáním funkce do mobilní aplikace pro připojené vozy, umožňující nastartování a spuštění klimatizace na dálku (tam, kde to předpisy dovolují). V neoficiálním pokračování příběhu se uvádí, že aplikace zásadně chování zákazníků nezměnila, nicméně snaha výrobce reagovat zlepšením zákaznického zážitku na data získaná z připojených aut je chvályhodná.

Těchto dat bude totiž podle analytiků společnosti Gartner v příštích letech přibývat, a to zejména díky nástupu 5G sítí, které technologii připojených dat posunou prostřednictvím výrazně vyšší efektivity na novou úroveň, a rozšíření vozidel s vysokými stupni autonomie.

Analytici odhadují, že v roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat měsíčně 1 terabyte (TB) dat o provozu vozidla a z jeho senzorů a ta bude třeba přenést do cloudu. To je 30x víc, než kolik „protočí“ nejpokročilejší připojená auta dnes (přibližně 30 GB měsíčně).

Vysoké přenosové rychlosti společně s nízkou latencí 5G sítí pak zlepší funkce v oblasti infotainmentu ve vozech a mohly by umožnit koncept, který by mohl být (přechodným) řešením problémů s provozem autonomních vozů. Ty dnes (a patrně i v nejbližších letech, možná desetiletích) vyžadují, aby byl řidič neustále připraven převzít řízení v situaci, s níž si autonomní systém neumí poradit.

Problémem je, že ne vždy k takovému navrácení vozu do rukou řidiče dojde úspěšně v požadovaném čase (v řádu max. několika vteřin). Podle analytiků by možnou alternativou mohli být vzdálení lidští operátoři, kteří by přebírali kontrolu nad vozidlem od autonomního systému v případě, kdy to neudělá sám řidič. Něco takového je pochopitelně možné jen s latencí a dalšími parametry 5G sítí.

To vše je ale otázka nejméně příštích pěti let, prozatím se při prázdninových cestách musíme spokojit s omezenou autonomií, kterou nabízejí adaptivní tempomaty, asistenti brždění nebo systémy udržování jízdy v pruhu.