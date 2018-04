Azure Days 2018, díl první: Vše, co jste chtěli vědět o cloudových platformách

Společnost VPGC uspořádala již 3. ročník setkání Azure Days. Během dvoudenního programu se na pódiu v pražském sídle společnosti Microsoft vystřídalo celkem 15 přednášejících se 27 prezentacemi, které se, jak napovídá název konference, točily okolo cloudových služeb Azure.

Kromě přednášek mohli návštěvníci Azure Days 2018 navštívit stánky nezávislých vývojářů softwaru a systémových integrátorů, kteří na různých scénářích předváděli, jak může vypadat cesta do cloudu a jakým způsobem lze využívat výhody Microsoft Azure.

Úvodní slovo měl Eduard Bartko z Microsoftu, který shrnul hlavní témata konference. Letošní ročník se nesl ve znamení optimalizace, bezpečnosti a otevřenosti. Jeho hlavním cílem bylo ukázat, jak lze Azure přizpůsobit vlastním potřebám a jak se platforma staví vůči partnerským řešením.

Celé znění úvodní přednášky IT a Cloud? Otázka nezní zda, ale jak naleznete na videu nebo v pdf zde.

Stručné dějiny a budoucnost cloudu

Tomáš Kubica z Microsoftu měl prezentaci o budoucnosti cloudu a robotů. Kubica se domnívá, že v řádu let budeme mít své osobní roboty (např. Cortanu), kteří musejí „žít“ v cloudu, aby byli neustále dostupní. Stejné roboty budou využívat i další subjekty, například banky, restaurace nebo města

Tito roboti za nás budou podle Kubici mimo jiného domlouvat obchodní kontrakty, které mají být co nejvýhodnější. Situace, kdy roboti se mezi sebou naším jménem vyjednávají co nejvýhodnější obchodní podmínky, je podle Kubici ideální podoba dotažené digitální transformace.

Kubica tvrdí, že před rokem 2010 byl cloud postavený pro určité účely, do kterých jste buď zapadli, nebo se pro vás nehodil. Hlavní poskytovatelé Microsoft a Google viděli budoucnost v platformě, zatímco Amazon šel cestou infrastruktury jako služby.

V dnešní době Azure podle Kubici nabízí „všechno“, od levných cloudových serverů, přes open-source databáze až po specifická řešení pro HPC. V „interním ceníku“ platformy se podle Kubici nachází 150 tisíc položek, zákazník nedostává jen infrastrukturu, ale bloky, ze kterých lze stavět hotová řešení.

Štíhlá výroba a hlídání hodnoty

Celkovou budoucnost infrastruktury pak Kubica vidí v kontejnerech, neboť totožný kontejner lze umístit do cloudu, internetu nebo on-premise infrastruktury. Pokud jde o roboty, jejich úloha bude podle Kubici „dělnická“, kdy člověk navrhne dokumentaci a robot ji realizuje.

V případě cloudové infrastruktury se může jednat například o šablony pro spuštění systému, aplikací nebo záplat, například Terraform nebo Ansible. Má to však háček. „Stroje jsou v nabouchání kódu do klávesnice lepší než my, ale když to blbě navrhnete, robot to dokonale blbě nastaví,“ varoval Kubica.

Kubica dále upozornil na potřebu hlídat v IT „value stream“. V situaci, kdy na začátku máme zdroje a suroviny a na konci je hotový produkt, je třeba v každém kroku sledovat tok práce, která přidává hodnotu produktu. Tyto zkušenosti z procesů tzv. štíhlé výroby se začínají aplikovat do IT.

Štíhlá výroba se dá podle Kubici do IT vývoje aplikovat při dodržování tří pravidel: think big (nezapomínat na celkový pohled a hlavní účel), start now (začít co nejdříve a neztrácet čas) a learn fast (učit se za pochodu).

Jinými slovy, štíhlá výrobce je o zkoušení a učení se pokusy. „Azure je právě to místo, které vám experimentování umožní. Cloud umožní rychle iterovat a dělat často změny, protože platíte jen za to, co používáte,“ uzavřel Kubica.

Celou jeho přednášku můžete zhlédnout na tomto videu Jaká je budoucost cloudu nebo v pdf.

Devět druhů virtuálních strojů a připravenost na GDPR

Petr Suchánek z Microsoftu vybídl účastníky, aby vnímali Azure především jako portál, kam se mohou přihlásit do svého vlastního prostředí a mít k dispozici infrastrukturní a platformní služby, ze kterých si mohou poskládat vlastní řešení.

Zdůraznil, že Azure funguje ve 42 regionech včetně dvou datacenter na půdě Evropské unie (Amsterdam a Dublin), která vlastní přímo Microsoft. Zákazník si může nastavit, kde služba poběží, přičemž Microsoft garantuje, že data neopustí daný region (což může přijít vhod kvůli GDPR).

Hlavními výhoda Azure jsou podle Suchánka flexibilita nakupování na kredity bez omezení účelu a účtování podle využití v čase, rychlost a efektivita nákupního procesu, bezpečnost a soulad s předpisy a optimalizace nákladů díky obchodnímu modelu pay-as-you-go.

Microsoft mimo toho nově nabízí také fixní model rezervovaných instancí, kdy si uživatel například zafixuje běh určitého serveru 24/7 na dobu jednoho roku a získá na to slevu od 40 do 70 %. Do Azure lze navíc přenést již zakoupené licence Windows Server.

Pokud jde o virtuální stroje, Azure nabízí devět základních variant s názvy entry, burstable, general purpose, compute intensive, storage optmimized, memory optimized, graphic intensive, HPC a SAP HANA, přičemž všechny s výjimkou prvního nabízejí rezervovaná CPU a jádra pro daného zákazníka.

Čtyři devítky a softwarově definovaná úložiště

Microsoft nabízí zákazníkům možnost pořídit si jeden virtuální stroj s SLA garantující 99,9% dostupnost. Při spojení více VM do sady může zákazník získat SLA s 99,95% dostupností, nedávno pak Microsoft uvedl také „zóny dostupnosti“ pro ochranu replikovaných datacenter s 99,99 %. dostupností.

Co se týče úložišť, v rámci Azure lze využít tradiční HDD až do 500 IOPS/disk i prémiové SSD až do 64 TB a 80 000 IOPS. Služba Blob storage nabízí vysoce škálovatelné objektová úložiště s možností rozdělení na hot, cool a archive storage s rozdíly v rychlosti a ceně.

Pro ilustraci, uložení 1 TB dat v archivním módu stojí pod 45 korun měsíčně. Dodejme, že veškerá úložiště v Azure jsou již softwarově definovaná, přičemž i ta nejlevnější varianta počítá se třemi synchronními kopiemi dat napříč racky a vyšší úrovně replikují data do různých geografických lokací.

Přednášku Jak změnit pohled na IT si můžete zpětně prohlédnout na videu nebo přečíst stručně v pdf.

Kompletní materiály z konference najdete na webu azuredays.eu.

Zdroj: ChannelWorld