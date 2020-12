Budoucnost samořiditelných automobilů? SUSE představuje novou éru elektromobility

Elektrobit, firma, která se specializuje na propojení softwaru a automobilů, nedávno oznámila partnerství se SUSE. Cílem je rozvoj automobilové IT infrastruktury, která připraví půdu pro další generace chytrých vozidel na Linuxovém základu.

Kombinace automobilových zkušeností Elektrobitu a softwarových zkušeností SUSE dává smysl – kontejnerizace, open source software a komplexní platforma zní v rámci samořiditelných automobilů dobře. Otevřená a transparentní architektura spolu s automatickými aktualizacemi na dálku, plus silná open source komunita, by měly umožnit rychleji inovovat celý průmysl.

Neméně důležitá je pro nás bezpečnost a spolehlivost open source řešení přizpůsobených automobilovému průmyslu. Obzvláště u aut chtějí zákazníci logicky tu nejlepší možnou bezpečnost, která zamezí jakémukoliv potenciálnímu selhání. Produktům musí věřit, což si SUSE a Elektrobit uvědomují.

Softwarově definovaná vozidla jsou novou zkušeností jak pro výrobce, tak řidiče. Majitelé automobilů už nebudou muset aktualizovat firmware v autoservisech, ale jednoduše v pohodlí domova. K údržba a přidání nových funkcí do softwaru nebude nutné kontaktovat dealera, ale nastane automaticky.

Autonomní řízení znamená automobily založené na softwaru, v jejich středu bude stát silná linuxová platforma schopná zajistit bezpečnost a výkonnost.

I ten nejlepší software je ale samozřejmě nutné udržovat, chyby se musí opravovat, bezpečnostní zranitelnosti objevené roky po instalaci softwaru se musí rovněž odstranit. I v tom pomáhá velká open source komunita SUSE.

Technologie SUSE mají do budoucna pohánět autonomní automobily a dodávat jejich software, na který budouzákazníci spoléhat při svých cestách. Automobilky už dnes vědí, že si za partnera budou muset zvolit ověřenou společnost s bezpečnými produkty. A tou společností je SUSE.

„Jsme hrdí na to, že můžeme uzavřít partnerství se společností SUSE, abychom tuto vizi uvedli do života,“ řekl Alexander Kocher, prezident a výkonný ředitel společnosti Elektrobit. „Věříme, že společně vytvoříme špičková řešení pro trh, která změní způsob pohonu automobilů, a to ne za několik let, ale již v příští generaci automobilů.“

To, co bylo vyvinuto ve spolupráci s Elektrobitem, položí základy softwaru, který lze nasadit v jiných průmyslových odvětvích, která jsou stejně důležitá pro naše životy, jako je letecký a kosmický průmysl, zdravotnictví a další. Těším se, až uvidím, kde všude bude tato technologie implementována a jaký bude její přímý dopad na svět.