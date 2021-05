Chcete zvýšit efektivitu správy firemního IT? Zkuste řešení od ManageEngine!

AD360

AD360 je integrovaný balíček pro identity and access management (IAM). Zaštiťuje celou rodinu produktů pro Active Directory, Exchange servery i Microsoft 365. V podstatě se jedná o skládačku – sami si vyberete, jaké funkce opravdu potřebujete a budete využívat. Od správy uživatelů, přes uživatelský reset hesla, monitorování změn v Active Directory, až po jednotné přihlašování (SSO) do podnikových aplikací, to vše Vám AD360 umožní provádět z jednoho uživatelského rozhraní.

Administrátoři mají na několik kliknutí detailní přehled o každé jednotlivé akci, provedené v prostředí, také mohou dostávat upozornění v reálném čase. Dokážou tak rychle reagovat na jakýkoliv akutní problém, odhalit útok, či zjistit, kdo smazal soubory ze sdíleného úložiště. Dalším benefitem je delegace různých rutinních úkolů na ostatní. Například zakládání účtů pomocí předpřipravené šablony s pravidly zvládnou kolegové z HR a každý uživatel si sám dokáže obnovit zapomenuté heslo či odemknout zamčený účet. IT specialisté tak budou vždy v obraze a budou moci lépe využívat svůj čas.

ADManager Plus

ADManager Plus má nespočet různých funkcí, například vytváření účtů na základě šablon a pravidel, více úrovňové workflow, delegaci správy jednotlivých organizačních jednotek i uživatelských skupin, pokročilé volby hromadné správy i možnost napojení Microsoft 365. Jako pokročilou funkci můžeme uvést plnou automatizaci – například odebírání neaktivních účtů, či načítání a zakládání účtů přímo z databáze HR systému. Velká výhoda je, že tyto funkce nevyžadují znalost PowerShell ani vyšší oprávnění doménových účtů. O takovýchto funkcích si mohou nativní nástroje nechat jenom zdát.

ADAudit Plus

Sledování událostí v Active Directory a navázaných systémech není nikterak jednoduché. I malé firmy mají infrastrukturu čítající desítky zařízení a uživatelů. Obzvlášť v dnešní úplné online době je absolutní nutností mít přehled o tom, co se v naší síti děje. Zabráníme tak obrovským škodám.

ADAudit Plus nabízí monitoring v reálném čase, budete tak mít kompletní přehled „Co? Kdo? Kdy? a Kde?“ provedl. Nástroj nabízí sledování změny objektů Active Directory, aktivitu přihlášení a odhlášení každého uživatele, získáte přehled o dění na sdílených úložištích, souborových clusterech i NAS, budete mít pod kontrolou integritu souborů, zařízení USB, použití PowerShellu a mnohem více.

ADSelfService Plus

Každý IT administrátor obdrží za den několik žádostí o reset zapomenutého hesla. Aplikace přesouvá tuto činnost z administrátorů na samotné uživatele. Ti si mohou změnit zapomenuté heslo i odemknout uzamčený účet na základě více faktorového ověření (MFA) přímo z přihlašovací obrazovky Windows, OWA, SharePoint i Citrix Web Interface. Dále aplikace nabízí komplexní nastavení složitosti hesla doménového účtu, jednotné přihlášení do firemních aplikací (SSO), či podmíněný přístup do firemního prostředí na základě lokace, času přístupu nebo přístupu přes VPN.

Chci vědět víc!

Výhradní distributor řešení ManageEngine pro Českou a Slovenskou republiku, společnost MWT Solutions, pořádá 12.5.2021 webinář, na kterém se budou výše zmíněná řešení a jejich přínos probírat. Podíváme se, jak s produkty pracovat a ukážeme si nejen zmíněné funkce. Vše je zdarma a v češtině, zúčastnit se tudíž může opravdu každý. Více informací a registraci naleznete na webových stránkách.

Nikdy jsem o ManageEngine neslyšel! Proč bych měl přijít?

ManageEngine je celosvětová organizace, zabývající se vývojem softwaru pro ITSM, IT monitoring, IT security i pro auditování a management Active Directory. Více než 180 000 zákazníku po celém světě a nespočet ocenění dokládá, že se jedná o silného konkurenta všem ostatním výrobcům. Rodina produktů značky ManageEngine pro audit a správu nejen služby Active Directory se těší oblibě díky vysoké spolehlivosti a zároveň i nízké ceně. I menší společnosti s velmi omezeným rozpočtem tak mohou získat nástroje, které používají světoví giganti.