Chyby při chlazení datových center se prodraží. Zbytečné náklady se mohou vyšplhat až do milionů

Řada chyb u datových center a serveroven vzniká už při návrhu a konfiguraci. Nedodržení několika základních pravidel jim brání dosáhnout plné kapacity chlazení a také omezuje dostatečnou distribuci studeného vzduchu. Následkem toho roste účet za energii a také se zmenšuje životnost techniky.

„Celková spotřeba elektrické energie může kvůli tomu stoupnout až o 8 %, což během desetileté životnosti datového centra s příkonem 500 kW znamená vyplýtvanou elektrickou energii v ceně přesahující zhruba 16 milionů korun,“ říká Pavel Blahut, specialista na problematiku datových center ze společnosti Schneider Electric.

I když je stojan často vnímán pouze jako mechanická opora, plní důležitou funkci, protože funguje jako zábrana recirkulace horkého vzduchu vyfukovaného z IT zařízení. Tento vzduch je lehce stlačen dolů, takže se v kombinaci se sáním u vstupního otvoru vrací zpět ke vstupu. Pokud nejsou ve stojanech instalované zaslepovací panely, dochází k neustálému ohřívání vstupního vzduchu pro chlazení.

„Zaslepovací panely tvoří přirozenou bariéru a významně prodlužují cestu horkého vzduchu, který se tak jenom obtížně dostane zpět do zařízení. Vynechávání zaslepovacích panelů je běžným jevem. Setkáváme se s tím u mnoha datových center, a to i přesto, že výrobci IT techniky důrazně doporučují panely používat. Špatná recirkulace, kterou tyto problémy způsobí, může vést ke zvýšení teploty zařízení až o 8 stupňů Celsia,“ upozorňuje Blahut.

Obecně lze říci, že správná cirkulace vzduchu je jedním z nejdůležitějších předpokladů k tomu, aby chlazení fungovalo co nejefektivněji. Pokud dochází k recirkulaci horkého vzduchu, tak se mimo jiné snižuje odolnost vůči dalším chybám. Výkon, který je potřebný ke chlazení datového centra, není cirkulací sice ovlivněn, ale je významně snížena účinnost chladicího systému. To má za následek zvýšené náklady spojené s elektřinou.

„Recirkulace se projevuje obvykle tzv. hot spoty v serverových skříních. Operátoři na to reagují nejčastěji tím, že sníží teplotu vzduchu, který dodávají chladící jednotky. Dalším způsobem je zvýšení kapacity jednotek, někdy zvolí obě varianty zároveň. To je ovšem špatně. Nejlepší řešením je skříně upravit tak, aby k recirkulaci nedocházelo,“ vysvětluje Blahut.

Ideálním řešením, jak omezit recirkulaci vzduchu, je rozestavění serverových skříní na horké a studené uličky. Umístění jednotlivých skříní je klíčové pro zajištění dostatku vzduchu o správné teplotě.

„I přes zjevné výhody systému s horkými a studenými uličkami výzkumy ukazují, že přibližně 25% datových center a serveroven umisťuje stojany do řad, které směřují stejným směrem. Ani správné rozestavění skříní ale nemusí spasit nevhodně vyřešené datové centrum. Zmíněné chyby patří pouze k několika nejčastějším problémům, našlo by se jich mnohem více. Nejjednodušším způsobem, jak docílit ideálního chlazení, je nechat to na profesionálech,“ uzavírá za Schneider Electric Pavel Blahut.