Čína spustila aplikaci na rozpoznání nakažených koronavirem

Čína spustila aplikaci, která lidem umožňuje ověřit si, zda jim nehrozí nakažení koronavirem. „Detektor blízkého kontaktu“ uživatelům zahlásí, zda se nevyskytli poblíž někoho, kdo byl potvrzen jako nakažený anebo u něj existuje podezření z nákazy. „Rizikovým“ lidem úřady doporučují zůstat doma a o svém stavu informovat lékaře.

Nová technologie ukazuje, čeho je schopen čínský dohledový systém. Poté, co je nová aplikace registrována s použitím telefonního čísla, uživatelé jsou požádáni o zadání svého jména a ID. Každé registrované číslo pak může být použito ke zkontrolování stavu až tří jiných ID. Na jejím vývoji se podílela čínská vláda a těží hlavně ze zdravotních a přepravních záznamů.

Je všeobecně známo, že čínská vláda ve velkém sleduje své občany, experti se však shodují, že přinejmenším tento krok nebude vnímán nijak kontroverzně. Hongkongská právnička Carolyn Biggová pro BBC uvedla: „V Číně, ale i jinde v Asii, data nejsou vnímána jako něco, co by mělo být drženo pod zámkem, ale jako něco, co může být využito. Samozřejmě za předpokladu, že se tak stane transparentním způsobem a s potřebným oprávněním. Z pohledu Číny je tato nová aplikace pro lidi užitečnou službou a nástrojem, který ukazuje, jak mohou být data využita správně.“

Čínská vláda definuje „blízký kontakt“ jako přiblížení se bez účinné ochrany k lidem s potvrzenou nákazou nebo s podezřením na nákazu, a to i v době, kdy se u nich neprojevovaly žádné příznaky. Tedy například i přiblížení se k lidem, kteří s nakaženými cestovali v letadle, byť sami žádné příznaky nemají.