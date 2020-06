Co všechno vidí umělá inteligence? Dozvíte se na konferenci Axis Talk 2020

Přednáška, která může být pro zájemce o dohledové technologie zvlášť zajímavá, se týká využití umělé inteligence v dohledových systémech. Umělá inteligence (AI) je módní pojem, a jako takový je často zneužívaný v marketingu. Pod jeho pláštěm někteří dodavatelé svým zákazníkům „tlačí“ technologie, které s AI nemají nic společného, nebo vydávají AI jako univerzální řešení na všechny zákazníkovy potřeby. Na druhou stranu, v některých typech nasazení je AI již dnes nenahraditelná a ignorovat ji by pro uživatele znamenalo zavřít si dveře k řešení zásadních problémů. Je však potřeba vědět, co AI vlastně je, jak funguje a jaké jsou podmínky jejího úspěšného nasazení. Přesně to je obsahem přednášky Matse Thulina, který řídí technologický vývoj ve společnosti Axis Communications.

AI je aplikovaná matematika, což může uživatele dohledových systémů odradit od bližšího zájmu o technologie, které AI využívají. Ale přednáška „Video dohled a umělá inteligence – jak jsme daleko?“ stojí na zajímavých příkladech, je srozumitelná i naprostým laikům a určitě stojí za pozornost.

Vybrané přednášky na Axis Talk 2020:

10.00–10.20: Evoluce internetu věcí v bezpečnosti

Jaké byly začátky internetu věcí, čemu čelíme v současnosti a co nás čeká v budoucím vývoji, objasní dialog mezi Martinem Grenem a Magnusem Zederfeldtem, ředitelem pro oblast východní Evropy, Ruska a Společenství nezávislých států.

11.30–12.00: Videodohled a umělá inteligence – jak jsme daleko?

Umělá inteligence a takzvané „deep learning“ přináší příležitosti pro novou generaci video analytiky. Zároveň v mnoha případech AI vyvolává velmi vysoká očekávání. Jak se v současné situaci zorientovat?

13.40–14.10: Kompletní řešení – více než jen spolehlivý dohled

Prezentace řešení Axis Camera Station od společnosti Axis, systému zahrnujícího nejen videodohled, řízení přístupu nebo chytré aplikace, ale i kompletně vybavené servery či klientské pracovní stanice

14.50–15.20: Inteligentní systémy pro naše města a dopravu

Koncepční přístup společnosti Axis k problematice chytrých a bezpečných měst. Konkrétní řešení pro jednotlivé oblasti: bezpečnost, chytrou dopravu a udržitelný rozvoj.