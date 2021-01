Daktela umožní růst vašeho e-shopu díky lepší komunikaci se zákazníkem

Dle jejich predikcí atakoval český e-commerce v roce 2020 magickou hranici 200 miliard korun, přičemž podíl na celkovém maloobchodním obratu se přiblížil poprvé k 15 %.

V souvislosti s uvedeným trendem pravděpodobně již nikoho nepřekvapí, že počet nově založených e-shopů za rok 2020 se dle aktuálních statistik blíží k rekordní hranici 5.000 (pro srovnání v roce 2019 vzniklo pouze 3.200 nových e-shopů).

Pohyb a rychlý vývoj v českém internetovém prostoru potvrzují i slova CEO a zakladatele společnosti Daktela Richarda Baara: „Ve druhé polovině roku 2020 jsme měsíčně implementovali náš komunikační software v desítkách firem a společností, konkrétně u internetových obchodů šlo ve srovnání s předcházejícím rokem o 50% nárůst. Souvisí to také s tím, že i menší internetové obchody musí v současnosti řešit nadstandardní počty objednávek, a tak jsou nuceny při komunikaci se zákazníky využívat sofistikované automatické systémy.“

Zájem o nákup na internetu byl v roce 2020 skutečně rekordní i podle statistik Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Meziroční růst obratů překonal 25 %, trend potvrdily i tzv. "vánoční nákupy", kdy v období od října do 24. prosince 2020 Češi utratili on-line více než 65 miliard korun.

Výjimečně se v roce 2020 dařilo zejména velkým nákupním galeriím a internetovým obchodům, které rostly často o desítky procent. To potvrzuje i Petr Langer, PR & Communication manažer společnosti Alensa: „Tržby společnosti Alensa v posledních 7 letech rostou, téměř o 1 000 %, konkrétně ze 147 milionů v roce 2013 na 1,4 miliardy korun v roce 2019. To znamená velkou výzvu i z pohledu efektivní a rychlé komunikace se zákazníky, řízení veškerých požadavků a nutného přechodu na omnichannel řešení. Systém Daktela naše firma postupně implementovala před více než rokem. Došlo k lepší integraci jednotlivých úseků firmy, které jsou umístěné na šesti pracovištích ve třech různých zemích. Zároveň se posílilo efektivní řízení lidských zdrojů, ale především došlo ke zlepšení zákaznické zkušenosti, díky rychlejší a cílenější komunikaci. To všechno je pro růst našeho e-shopu klíčové."

Společnost Daktela již více než 15 let vyvíjí automatický komunikační software, který umožňuje přehledně spravovat veškerou komunikaci mezi zákazníky a kontaktním centrem dané firmy, ale například i interní komunikaci mezi zaměstnanci dané společnosti. Daktela má v současnosti pobočky nejenom v České republice, ale také na Slovensku, Polsku, ve Spojeném království, v Dubaji a na Filipínách.