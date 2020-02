Dell Technologies inovuje na kraji sítě

Podle výzkumu analytické společnosti Gartner bude v roce 2022 více než 75 % dat vznikajících v podniku generováno a zpracováváno mimo datové centrum a cloud (oproti dnešním méně než 10 %*). Existuje celá řada definic pro „edge – okraj sítě“, ale mnohým z nich chybí pohled v širším kontextu. „Edge“ totiž není jedno místo, ale určuje jej celý soubor charakteristik a omezení, včetně přenosové kapacity, IT dovedností, provozního prostředí, prostoru a výkonu.

Progresivně smýšlející IT manažeři přehodnocují umístění aplikací a infrastruktury a snaží se je přesunout co nejblíže místu vzniku dat kvůli snížení latence a zrychlení odezvy. To umožňuje získávat v edgi informace v reálném čase jako podklad pro fundované rozhodování a zvyšování konkurenceschopnosti.

„Se vstupem do nového desetiletí dat se hlavní problém posouvá ze schopnosti nakládat s velkými objemy dat ke schopnosti vytěžit cenné poznatky z heterogenních dat rozptýlených po mnoha různých místech – od dat zpracovaných na úrovni edge přes centrální datové centrum po veřejný cloud,“ říká Jeff Boudreau, prezident divize infrastrukturních řešení společnosti Dell Technologies. „Nabízíme portfolio řešení konstruovaných tak, aby zákazníkům pomohla odstranit omezení, se kterými se v edgi setkávají, a poskytovala obchodně využitelnou analýzu dat bez ohledu na to, kde se právě jejich edge nachází.“

Nový model Dell EMC PowerEdge XE2420 je kompaktní server, v mělkém šasi určený pro stísněné a náročné provozní podmínky, obvyklé pro edge implementace. Poskytuje výkon, dostupnost a bezpečnost, což vyžadují například telekomunikační firmy, které budují kriticky důležité edge sítě pro implementaci 5G.

Nabízí nízkolatenční dvoupaticový systém s možností rozšíření až o čtyři akcelerátory a 92 TB úložného prostoru na jeden server. Server je určený do náročných fyzikálních podmínek a je certifikovaný podle standardu NEBS (Network Equipment-Building System) s rozšířeným rozsahem provozních teplot a volitelným filtračním panelem pro prašná prostředí. Vstup, výstup a napájení umístěné na čelní straně usnadňují obsluhu a údržbu v terénu.

Nový integrovaný software pro vzdálenou správu iDRAC 9 Datacenter přináší do serverů Dell EMC PowerEdge schopnost analýzy proudu dat, která je důležitá pro přehled o provozu edge. Díky funkci vzdáleného nasazení lze po úvodním nastavení snížit časovou náročnost pro správce o 99,1 % na každý server v porovnání s ručním zaváděním. Průběžná telemetrie v systému iDRAC9 zákazníkům umožňuje zjišťovat trendy, jemně ladit provoz a generovat prediktivní analýzy, které pomáhají zajišťovat maximální výkon, omezovat dobu odstávek a předcházet rizikům.

Nové, zjednodušené automatizované uplatňování certifikátů umožňuje zajistit bezpečnost v edgi i v centrálním umístění bez zásahu správce. Až 20 nových reportů s naměřenými hodnotami poskytuje téměř 2,9 milionu údajů na server. IT oddělení může s pomocí umělé inteligence vyvinout vlastní rutiny založené na vybraných souborech dat, která chtějí analyzovat u jednoho nebo všech systémů vybavených softwarem iDRAC9 bez ohledu na jejich umístění.

Nová platforma Dell EMC Streaming Data Platform umožňuje ukládání a analýzu dat průběžně přitékajících z okraje sítě. Zákazníci si mohou zjednodušit správu infrastruktury, získávat důležité provozní poznatky a zaměřit se na nové možnosti zdokonalování své datové infrastruktury.

Další novinkou je menší modulární datové centrum Dell EMC Modular Data Center Micro 415. To zákazníkům umožňuje nasadit datové centrum i tam, kam se jinak datová centra neumisťují, například u paty telekomunikační základnové stanice. Toto řešení však není určené pro český trh.