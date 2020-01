Deset způsobů, jak můžou Android a Windows 10 táhnout za jeden provaz (I.)

Pokud pravidelně pracujete na počítači s Windows 10 a zároveň s telefonem či tabletem s Androidem, možná nevíte, že existuje několik androidových aplikací, které lze na obou systémech propojit. Například tak můžete začít psát poznámku na telefonu a později ji dokončit na počítači. Nebo se nechat upozornit na naplánovanou schůzku na obou zařízeních současně. Přinášíme vám seznam desíti aplikací disponujících právě takovou interoperabilitou, které by vám mohly být užitečné. Všechny jsou od Microsoftu a všechny jsou zdarma.

Cortana – Slaďte upomínky

Cortana pro Android vám umožňuje vytvářet upomínky, které se synchronizují i s vaším počítačem s Windows 10. Nastavit jim lze standardně jméno, čas, ale třeba i místo, na kterém se připomínka aktivuje, jakmile telefon rozpozná, že jste na něj dorazili. Ve Windows se taková upomínka zapíše do aplikace Kalendář a vidět tak může být přehledně i ve Start menu. A ano, funkce funguje i obráceně, tedy můžete posílat upomínky vytvořené na počítači do telefonu.

OneDrive – Mějte přístup k souborům

Že součástí Windows 10 je i cloudová služba už nejspíš víte. Zobrazuje se jako adresář v Průzkumníku souborů, kam stačí soubory jednoduše zkopírovat a ty se takto uploadují do cloudu. Androidová aplikce OneDrive vám je pak zpřístupní na telefonu – obrazové formáty a PDF zobrazuje ve vlastním prohlížeči, textové dokumenty stahuje do zařízení a otevírá aplikacemi pro to určenými. Aplikaci OneDrive lze také nastavit pro automatický upload fotografií a videí pořízených na telefonu, které můžete následně zobrazovat v počítači.

Outlook – Synchronizujte kalendář

Aplikace Outlook je pochopitelně primárně určena pro přístup k elektronické poště z aplikací jako jsou Exchange, Office 365 či Outlook, nabízí však i kalendář synchronizovatelný s aplikací Kalendář ve Windows 10. Využít ji tak lze k plánování, kdy vám termíny událostí může připomínat jak telefon, tak počítač. Obdobně jako v případě aplikace Cortana, také Outlook lze využít obousměrně.

OneNote – Spárujte poznámky

Nainstalování OneNote do telefonu či tabletu může být praktické při vytváření poznámek na cestách a jejich pozdějšímu rozpracování na počítači. Psát lze přitom prostřednictvím klávesnice, digitálním perem nebo diktovat poznámky hlasem. Poznámky lze navíc snadno doplnit náčrtky nebo rovnou fotografiemi pořízenými na telefon.

Your Phone Companion – Používejte PC jako telefon

Víte, že notifikace a textové zprávy, které obdržíte na telefonu, si můžete nechat automaticky přeposílat do počítače? A také, že můžete přistupovat k fotografiím v telefonu skrz PC? Stačí nainstalovat aplikaci Your Phone Companion a přihlásit se do ní pod Microsoft účtem, který používáte i při práci na počítači. Fotky zobrazované z telefonu lze přes aplikaci snadno ukládat do počítače, SMSky na něm číst a rovnou na ně z počítače i odpovídat. V aplikaci si přitom můžete vybrat, které z aplikací budou interoperabilní i na vašem PC. Třešničkou na dortu je pak rovnou i telefonování skrz aplikací, ačkoliv to je pořád zatím jen v beta verzi.