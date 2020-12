Drony od ledna jen s registrací

Spousta profesionálních dronů na trhu v současnosti není technicky vybavena pro chystaný provoz ve městech, u letišť nebo jiných omezených zón, je však možné je vybavit i dodatečně, upozorňuje český start-up Dronetag, který takovou možnost nabízí.

Zařízení lze umístit na jakýkoli dron, který tak může komunikovat s ostatními. Mobilní aplikace pak automaticky zajistí zprostředkování informací vyžadovaných úřady, lety jsou zároveň viditelné a veřejně přístupné, mohou si je tedy kdykoli zobrazit ostatní dronaři i další účastníci letového provozu.

„Na e-shopech lze najít širokou nabídku dronů: od hraček, kterých se registrace netýká, až po stroje za desetitisíce, vhodné například pro profesionální fotografy. Povinná registrace a složení online testu bude platit od 31. prosince 2020 pro všechny piloty vyjma těch, jejichž drony nemají kameru, nebo spadají do kategorie hraček a současně jejich vzletová hmotnost nepřesahuje hmotnost 250 gramů. Drony nově uvedené na trh budou muset být opatřeny identifikačním štítkem třídy, do níž náleží. Ty stávající budou v provozu v rámci takzvaného přechodného období. Zákazník se tak bude muset při koupi zatím orientovat dle popisu dronu. Některé e-shopy rovněž nabízí za příplatek školení a pomoc s registrací. Nové drony by měly novou legislativu splňovat již od výroby, ty starší budou potřebovat externí zařízení,“ upozorňuje Lukáš Brchl, CEO Dronetagu.

Registrace je povinná od 31. prosince 2020. Piloti ji však mohou podstoupit již od 4. 12. na speciálním webu Úřadu pro civilní letectví. Při registraci by měli pamatovat na to, že nová evropská legislativa rozděluje provoz dronů do tří kategorií podle způsobu používání – otevřená (open), specifická (specified) a certifikovaná (certified).

Tyto kategorie odráží míru rizika, která z létání s dronem vyplývá. Například létání v blízkosti letišť nebo mimo vizuální dosah patří do specifické kategorie. Naopak rekreační létání v otevřené krajině mimo vyhrazené zóny do výšky 120 metrů a v bezpečné vzdálenosti od nezúčastněných osob spadá do kategorie otevřené.

Samotné drony jsou pak rozděleny podle technických parametrů a vybavenosti do šesti tříd (C0–C6). Detailní informace k nové legislativě lze získat z edukačního webu Létejte zodpovědně, který spustilo Řízení letového provozu ČR.

Na e-shopech lze najít drony – hračky, jejichž majitelů se povinnost registrace a absolvování online testu netýká. Jejich cena začíná v řádu několika stokorun, jejich vzletová hmotnost je nižší než 250 g a rychlost nepřesahuje 19 m/s. Jsou to zkrátka taková zařízení, která se vejdou do ruky. Samozřejmě od nich nelze očekávat nic jiného, než že vydrží pár minut ve vzduchu, a jejich provoz je určen zejména pro zábavu. Základní parametry by měl uvádět jak prodejce, tak i výrobce.

U střední třídy dronů, jejichž cena se pohybuje v řádu tisíců korun, by měl být zákazník již obezřetnější – zajímat by se měl o rozměry, maximální rychlost i vzletovou hmotnost. Kvalitnější drony pak mívají celou řadu funkcí, například „follow-me“ režim, kdy dron automaticky začne sledovat vybraný objekt.

Ten je u kategorií C0 a C1 omezený na vzdálenost do 50 metrů. Dále pak musí mít drony od kategorie C1 takzvaný failsafe systém, který je chrání před přílišným oddálením od pilota, a tedy před ztrátou signálu.

Liší se i způsob ovládání – řada dronů má klasický ovladač, některé lze ovládat pomocí telefonu. Je proto třeba zvážit kompatibilitu verze Androidu či s operačním systémem iOS, připojení obvykle probíhá přes Wi-Fi/Bluetooth. Dobré je i přemýšlet nad typem nabíječky, zda se jedná o běžně rozšířený typ USB či zcela jiný konektor. V zimě je třeba věnovat zvýšenou pozornost rovněž bateriím – ty mohou přijít při častém létání či skladování v mrazu až o polovinu kapacity.

Samostatnou kapitolou je výběr dronů pro fotografy. Drony s HD kamerami stojí již kolem 1000 korun, rozlišení 4K je pak obvyklé v cenové hladině kolem 10 000 korun. Mezi takřka nezbytné funkce patří stabilizace obrazu, pokročilejší stroje nabídnou živé vysílání či stabilizátor kamery. Řada dronů má slot na paměťové karty, obvykle microSD. U těch je vhodné si kromě kapacity ohlídat také rychlost čtení a zápisu.

Zařízení firmy Dronetag je malá krabička, která se na dron připevní průmyslovým suchým zipem. Velikostí odpovídá zhruba krabičce od sirek a váží 30 gramů. Zajišťuje viditelnost dronu pro ostatní účastníky letového provozu až po dobu 8 hodin. Zařízení získává polohu dronu z družic. Tu, společně s identifikací dronu, odesílá v reálném čase do centrálního systému skrze mobilní síť, případně všem v okolí za pomoci Bluetooth. Zařízení je napájené vlastní baterií, případně může být napojeno na baterii dronu.

„Drony nejsou v současnosti vybaveny pro vzájemnou koordinaci ve vzdušném prostoru, což se od nového roku změní. Předejde se tak incidentům, jako je například zastavení provozu na letišti. Díky našemu zařízení nejenže se nesrazí mezi sebou, ale nebudou překážet ani ostatní letecké dopravě,“ dodává Lukáš Brchl.