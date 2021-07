EU odstupuje od plánu na digitální daň

Evropská unie odstupuje od plánu na speciální zdanění technologických gigantů, tedy tzv. digitální daně. Důvodem jsou globální snahy na zavedení korporátní daně ve výši 15 %, na nichž se o víkendu shodli ministři financí zemí G20.

„Musíme zamezit tomu, aby korporace převáděly své zisky do daňových rájů a uchylovaly se k účetním kličkám, které jim umožňují vyhýbat se odvádět spravedlivý podíl,“ uvedla Janet Yellenová, americká ministryně financí, v Bruselu, kde apelovala na to, aby se k záměru připojilo všech 27 členů Evropské unie.

Rezervovaně se k němu staví zatím Maďarsko, Estonsko a Irsko, které hodlá zůstat u nižší míry zdanění korporací, a to 12,5 %. Irský vicepremiér Leo Varadkar uvedl, že tato výše jeho zemi vyhovuje a snaha o reformu je snahou „velkých zemí získat větší podíl“.

„Korporátní daň nám přináší kolem desíti miliard Eur ročně, což je v přepočtu dvojnásobek evropského průměru. Jde o jeden z příkladů, kdy nižší zdanění vede k vyšším ziskům,“ uvedl Varadkar.

Snaha danit celosvětově působící firmy je letitá, výzvou se stala obzvlášť s nárůstem vlivu obřích technologických korporací typu Facebook, Apple či Amazon. Není přitom náhoda, že první dvě zmíněné korporace mají svou evropskou centrálu právě v Irsku. Ve Spojených státech, které jsou jejich domovem, úsilí Evropy a Velké Británie kritizovali, v současnosti však má globální podporu, ke které se na obecné rovině připojilo 132 zemí světa.

V současné době mohou korporace zakládat místní pobočky v zemích s relativně nízkou mírou korporátního zdanění a zisky vykazovat zde. To v praxi vede k tomu, že platí jen tuto nízkou regionální daň, přestože většina jejich zisků plyne z jiných zemí. Zamýšlená reforma by měla takovému jednání zamezit, a to zejména dvěma způsoby.

Ten první chce přimět firmy, aby platily vyšší daně v zemích, kde prodávají své produkty a služby, a nikoliv v zemích, v nichž vykazují zisky. Druhý způsob počítá právě se zavedením minimální daně, která by platila globálně, což by zamezovalo tomu, aby si státy de facto konkurovaly a lákaly firmy na nižší zdanění.