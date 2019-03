Facebook hledá využití blockchain technologie

Facebook údajně vyvíjí vlastní kryptoměnu. Pokud by to byla pravda, mohl by tento krok sociální síti přinést miliardy dolarů a zároveň pomoct eliminovat fake news a falešné účty. Sama firma však pravdivost informací, se kterými přišlo zpravodajství New York Times a Bloomberg, nepotvrdila.

„Jako spousta dalších firem, taky Facebook hledá možnosti, jak využít blockchainovou technologii,“ uvedl stroze zástupce Facebooku.

Informací tedy příliš není, hovoří se však o tom, že kryptoměna by uživatelům Facebooku umožnila prostřednictvím aplikace WhatsApp posílat peníze podobným způsobem, jakým funguje PayPal či Venmo. S tím zásadním rozdílem, že u takových transakcí by nebylo třeba prostředníka. Dle New York Times už Facebook navázal kontakt s kryptoburzami.

Někteří oslovení odborníci sice nevěří, že by Facebook vznik nové platební služby propojil se zcela novou kryptoměnou, trh se však už na tuto možnost začíná připravovat. Internetový analytik britské banky Barclays Ross Sandler uvedl, že „Facebook Coin“ by firmě mohl do roku 2021 vydělat až 19 miliard dolarů.

Zájem Facebooku odpovídá současnému trendu, kdy se firmy snaží využít blockchainových technologií za účelem zrychlení a zefektivnění transakčního procesu a v neposlední řadě také kvůli omezení regulace. V únoru největší americká banka JP Morgan uvedla vlastní JPM Coin, virtuální měnu postavenou na blockchainu, ovšem jištěnou dolarem, umožňující prakticky okamžité platby mezi klienty z řad firem. A je to pár dní, co obdobnou novinku uvedla také firma IBM.

V současnosti je při nakupování na Facebooku třeba vypisovat informace z platebních karet, což není až takový problém na počítači, na mobilním zařízení však už o tak komfortní proces nejde, a data ukazují, že část potenciálních zákazníků od koupě odradí. S vlastní měnou by byly transakce na sociální síti podstatně jednodušší, což by ve výsledku vedlo k více nákupům, více reklamám a více ziskům.

Podle Jacka Golda z J. Gold Associates chce Facebook primárně vstoupit do lukrativního segmentu mobilních platebních metod a jít do konkurence se službami jako Apple Pay, Google Pay či Samsung Pay.

„Jejich uživatelská základna je obrovská a pokud této příležitosti dokážou využít, mohou jim z toho začít plynout neméně obrovské zisky.“

Facebook by však blockchain technologii mohl využít i jinak – k ověřování autentičnosti uživatelů, tedy potvrzení toho, že účty vytvářejí skuteční lidé, ne automatizované boty. Pro Facebook by se tak technologie mohla stát účinným nástrojem v boji proti fake news. Šifrovací možnosti blockchainu by firmě mohly pomoct také s naplňováním nových mezinárodních legislativ souvisejících s ochranou soukromí, jako je například GDPR.

„Registrovat se dnes v blockchainu je sice kvůli potvrzování identity náročné a je to poměrně manuální proces. Pro potřeby Facebooku by však mohl být zjednodušen,“ zamýšlí se Gold. A upozorňuje zároveň i na nevýhodu sběru uživatelských dat za účelem jejich ověření – Facebook by se definitivně stal úložištěm celé řady osobních informací, které by nešlo utajit.