Firemní české digitální dluhy

V rámci průzkumu trendů firemního IT, který organizovala společnost Soitron, odpovídali respondenti z významných tuzemských firem na otázky z čistě byznysové oblasti se zaměřením na digitalizaci a předpokládaný vývoj v následujících pěti letech. Soitron se zároveň zajímal o to, zda pandemie koronaviru nějakým způsobem změnila nejen situaci v oboru, ale také jeho případné směřování do budoucna.

Pro tři čtvrtiny dotazovaných firem jsou vybrané automatizované IT technologie v současné době zásadní a nedovedou si efektivní fungování bez nich představit. Avšak i v 21. století se najdou takové podniky, které ještě řeší řadu procesů manuálně a jsou oproti současné praxi a trendům mnohdy až 14 let pozadu. Právě těmto firmám se upozaďování digitalizace během krize vymstilo, i když je nutné říct, že COVID-19 v některých společnostech značně urychlil implementaci nových technologií.

Bez ohledu na krizi u naprosté většiny firem není možné v případě IT technologií hledět daleko do budoucna. Jejich plány proto počítají s vývojem ve střednědobém horizontu a převládají akční plány na období jednoho až tří let. Jednou z překážek je pomalé zavádění nových technologických postupů, kdy od zadání projektu přes jeho implementaci až po plné spuštění většinou uplyne jeden a půl až dva roky. Za tu dobu se v oblasti IT technologií objeví nové směry a trendy, které ale většinou do již rozjetých projektů nelze zahrnout.

„Jít s trendy je prakticky nemožné. Technologie se neustále vyvíjí a ve chvíli, kdy se povede nějaké řešení implementovat, už jsme opět pozadu. Neustále se snažíme zpoždění alespoň mírnit,“ potvrzuje Miroslav Jakub, IT manažer společnosti Tipsport.

Bezpečnost je pro všechny firmy prioritou, nicméně během pandemie ji řada z nich upozadila. Že se nejedná o vhodné řešení potvrzuje fakt, že průměrné odhalení kybernetického útoků trvá až 214 dní. Řada firem proto může zjistit důsledky svého neuváženého jednání až na Vánoce.

„Dá se čekat, že v oblasti kybernetické bezpečnosti nás čekají těžké časy. Firmy během pandemie odložily řešení kyberbezpečnosti. Přitom ve chvíli, kdy se zaměstnanci hromadně přesouvají na home office je společnost nejzranitelnější. Mít připravený krizový plán a simulované cvičení je nutností pro přežití dalších krizí,“ říká David Dvořák, vedoucí oddělení IT Advisory ve společnosti Soitron.

Přetrvávající nedostatek kvalifikovaných odborníků zapříčiní nástup automatizace a robotů. I přestože dochází k jejich zavádění, neznamená to nutně hromadné uvolňování zaměstnanců. Podniky se snaží zaměstnance držet a z uvolněných pozic přeškolit na nové, nebo jim dávají jinou kvalifikaci, která je udrží ve firmě.

„Robotizaci využíváme v rámci našich skladů, ale chtěli bychom jít ještě dál – přímo na prodejny. Nemáme ale v plánu zaměstnance redukovat, chceme jim práci usnadnit a omezit manuální činnost tak, aby se knihkupci mohli věnovat více zákazníkům. Člověk pro nás stále zůstává důležitým faktorem,“ potvrzuje Adam Pýcha z Knihy Dobrovský.

S kybernetickou bezpečností a ochranou dat také úzce souvisí zavádění cloudových služeb do fungování některých společností. Většina dotazovaných se shoduje v tom, že nabídka cloudových řešení je velmi bohatá, a proto o ní často přemýšlejí. Přesto si některé společnosti, především ty, které pracují s osobními údaji klientů (finanční instituce, sázkové kanceláře apod.) rády drží údaje ve svých datových centrech.

Hromadný přesun zaměstnanců k modelu práce z domova nicméně ukázal mezery v zajištění sdílení souborů z a do firemní sítě i problém s neuváženým používáním nezabezpečených platforem. Pro zajištění relativně běžného pracovního procesu i v rámci krize musí zaměstnavatelé do budoucna svým lidem poskytnout přístup k potřebným datům. Nedůvěře vůči shromažďování dat mimo organizaci tedy nejspíš odzvonilo.