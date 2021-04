Firmy konečně chtějí pracovat s daty

Jak se u vašich zákazníků projevují dopady pandemie?

Nedávno jsme si na toto téma dělali globální průzkum, který se uskutečnil i v Česku. Z něho vyplynulo, že IT ředitelé mají obrovské obavy a strach z budoucího vývoje. Třetina organizací se obává, že pandemii vůbec nepřežijí a že její hlavní dopady přijdou teprve letos nebo možná až příští rok. Z toho jde i mně – technickému člověku – mráz po zádech. Více než polovina IT ředitelů se domnívá, že firma nepřežije bez výrazných úspor, a to nejen na IT infrastruktuře, ale i například na úsporách na pracovní síle. Návrat k zisku očekávají třeba až za tři až pět let. Takže dopad na naše zákazníky je obrovský.

Hodně převládají obavy, ale na druhou stranu, což je pro nás plus, respondenti vnímají, že budoucnost bude výrazně digitální, odehraje se v hybridním cloudu nebo multicloudu a že se bude zefektivňovat IT infrastruktura. Jinak k největším výzvám dneška patří práce z domova a IT bezpečnost.

Znamená to, že digitalizace firem se navzdory situaci nezastavila a běží dál?

Myslím, že se spíš zrychluje. Dobře to vidíme na projektech zavádění virtuálních desktopů, to byla téměř stagnující technologie, která se rychle vrátila na výsluní. Stejně jako se hodně mluví o bezpečnosti.

Do čeho vaši zákazníci nejvíce teď investují, tedy kromě virtuálních desktopů a bezpečnosti?

Loni se nejvíce prodávalo vybavení pro domácí kanceláře, takže laptopy, kamery, monitory. V infrastrukturní části je to potom zjednodušení infrastruktury v datových centrech, hodně mezi zákazníky rezonuje hyperkonvergovaná infrastruktura.

V tomto kontextu asi hodně pomáhá skutečnost, že jste firma, která pokryje IT požadavky od klávesnice přes notebook po servery až po datová centra, ne?

Určitě, to je náš vzkaz trhu, že si u nás můžete koupit myš stejně jako high-end pole a máte všechno od jedné firmy s jednou podporou. Spojení s EMC nám v tom hodně pomohlo a říkáme, že jsme jediná firma na světě, která nabízí takovou šíři řešení.

I v Česku vás takto vnímají?

Určitě jsme před čtyřmi roky, kdy se uskutečnila fúze, byli vnímáni jako výrobce klientského IT, ale i tady se to posouvá. Spojení pomohlo jak Dellu, tak i EMC. Hodně jsme se posunuli ve vnímání zákazníků jako dodavatel enterprise řešení.

Chystáte nějakou HW novinku z enterprise oblasti?

Právě jsme přišli na trh s úplně novou, 15. generací PowerEdge serverů. Jde o náš největší jarní produktový launch. Novinky samozřejmě přinášejí větší výkon, ale protože vnímáme daleko větší poptávku například po aplikacích s umělou inteligencí, jsou tyto servery speciálně připravené právě pro práci s AI. Valná většina uvedených modelů serverů už proto má k dispozici grafickou kartu (GPU).

Další z novinek, kterou jsme na trh uvedli teď na jaře, je funkcionalita Metro Node pro naše pole PowerStore. Jde o propojení dvou lokalit, kdy data jsou nejen synchronně replikovaná, ale také přístupná pro čtení i zápis na obou stranách současně. Jde o funkci, jež byla dosud známá hlavně uživatelům high-end polí. Data jsou při použití Metro Node skutečně přístupná v režimu active-active.

To znamená, že končí univerzální servery – jeden stroj na všechno?

Neřekl bych, že končí. Spíše přibudou servery, které budou více specializované na určité workloady, a typický příklad je právě umělá inteligence nebo strojové učení. Specializace se bude projevovat už na úrovni procesorů.

Mimo jiné jsme uvedli i řadu serverů optimalizovanou pro edge computing, tedy pro provoz na odloučených pracovištích s tím, že jsou odolnější proti fyzickým vlivům, jako jsou vyšší teploty nebo její výkyvy či prašné prostředí. Jedna z výhod našich serverů pro edge computing také je, že mají stejný management jako ostatní řady serverů PowerEdge, což jinde není úplně samozřejmostí.

Jak na tuto specializaci doplatí menší firmy, které si nemohou dovolit jednotlivé servery na každou specializaci, ale raději by jeden univerzální?

To je diskutabilní, vždy se musíte podívat, co který zákazník chce na serverech provozovat, a navrhnout optimální řešení včetně poměru cena/výkon. Výsledky mohou být překvapující a určitě pro každého klienta individuální.

Už jste zmínil hyperkonvergovanou infrastrukturu, počítám, že nabízí tu největší flexibilitu?

Přesně tak, úzce na tom spolupracujeme s VMwarem. Náš vlajkový produkt pro hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI) se jmenuje VxRail a je vyvíjený od samého počátku právě s VMwarem. Jde o integraci našeho hardwaru a softwarově definované části VMware. VxRail je rozšiřitelný podle potřeb rostoucí firmy včetně flexibility licencování. Velmi důležité jsou pak jednoduchost a rychlost nasazení a flexibilita celého řešení, které je vhodné pro propojení privátního a veřejného cloudu. To vše je navíc jaksi zabalené pod jednotný konzistentní management. Kromě VxRailu nabízíme i podobné řešení VxFlex, které podporuje i ostatní hypervizory.

Dá se říct, že hyperkonvergovaná infrastruktura je záchranou pro segment privátních datových center?

Neřekl bych, že to je záchrana, softwarově definované datové centrum je budoucnost. Hyperkonvergovanou infrastrukturou vlastně můžeme vytvořit privátní cloud. Vždycky budete mít na určité objemy dat nebo workloady diskové pole, ale klasické workloady i kritické aplikace můžete provozovat na hyperkonvergované infrastruktuře. A zájem o HCI roste daleko rychleji než třeba o storage, protože HCI vyřeší vaše potřeby najednou.

Výhodou HCI je jednotná správa, lze integrovat i s cloudovým řešením?

Ano, spojením VxRail a VMware technologií zajišťujeme a řídíme propojení privátního cloudu a veřejného prostředí do jednoho celku a poskytujeme jeho konzistentní správu.

HCI je často i součástí edge computingu. Nezmizí kvůli tomu mikrodatacentra?

Pokud potřebuji nějaký odloučený výkon mimo datové centrum třeba ve výrobě, tam bychom asi nechali edge servery a další záležitosti jako například následné vyhodnocování a zpracování dat bychom provozovali v datovém centru i třeba na té hyperkonvergované infrastruktuře.

Všechna získaná data se musejí někam uložit. A dat je samozřejmě čím dál víc. Jsou na obzoru technologické novinky v oblasti ukládání dat, nebo po přechodu na Flash čekáme na něco typu ukládání dat na zrnka písku?

V minulosti byla datová pole zejména jednoúčelovými zařízeními, na kterých byla uložená data a velmi sporadicky si tam někdo občas pro něco sáhl. To se teď mění, i proto jsme uvedli nedávno na trh úplně nové midrange diskové pole PowerStore, které nabízí lepší možnosti ukládání a hlavně využívání uložených dat. Vybudovali jsme pro něj nový operační systém na kontejnerové architektuře, garantujeme datovou redukci 4 : 1, a to celé je sedmkrát rychlejší než naše předchozí modely s třikrát menší latencí, i díky technologiím NVMe anebo Storage Class Memory. A to celé může sloužit jako vrátka do cloudu, protože spolupracuje s cloudovými službami. Takže určitý technologický progres je i v oblasti ukládání dat.

Firmy už tedy vědí, že potřebují s uloženými daty také pracovat, nikoliv je jen skladovat?

Potřeba dlouhodobého klasického ukládání velkých objemů dat za nízké ceny nezmizela, a i pro takové případy máme přichystaný vhodný hardware. Ukládání dat je tedy vždy tím prvotním důvodem.

Ale je pravda, že s nástupem moderních technologií jako AI, BI nebo machine learning vnímáme, že společnosti chtějí něco konečně se svými daty dělat a získávat z nich nějaké informace. I proto vznikají ve společnostech nové pozice, jako jsou datoví vědci, kteří z těchto dat získávají užitečné věci pro řízení organizací. A my jim v tom pomáháme dodáváním chytřejších úložných zařízení.

Je cena flashových úložišť tak nízká, že je to prakticky konec klasických pevných disků?

Nevzpomenu si, kdy jsme naposledy nabídli zákazníkovi primární datové úložiště osazené čistě rotačními disky. Ta doba už je dávno pryč. V mezičase se klasické disky staly už jen jakousi přídavnou vrstvou. Drtivá většina projektů se dodává jako all-Flash. Kromě úspor za pronájem prostoru v datových centrech, chlazení a napájení je velkým hybatelem také výkon NVMe Flash médií, moderních procesorů a hardwarových akcelerátorů. I v této oblasti nás však čeká velká změna, a to nástup médií s vysokou hustotou a nízkou cenou za uložený terrabajte, jako jsou třeba QLC Flash disky.

Už na začátku rozhovoru jsme nakousli bezpečnost. A váš kolega měl nedávno zajímavý příspěvek na toto téma na naší konferenci IT ve zdravotnictví. Pro ty, kdo udělali chybu a nedívali se, můžete trochu shrnout, co říkal?

To byly obecně platné zásady vhodné nejen pro zdravotnictví. Třeba 70 procent útoků na firmy je finančně motivovaných, což je neskutečně vysoké číslo. Kybernetické útoky jsou dnes byznys, a firmy k tomu tak musejí přistupovat. Zmiňované řešení PowerProtect Cyber Security se nevěnuje firewallům a dalším, soustředí se na ochranu záloh a zálohovací infrastruktury. Pro případ, že by tedy došlo k incidentu a narušilo se firemní IT, my se postaráme, aby se to dalo vše rychle obnovit ze zabezpečených záloh do funkčního stavu.

Takže můžu rezignovat na ochranu a vždy, když se něco stane, prostě obnovit k určitému datu svoje data?

To určitě ne, je to jen další střípek do skládačky komplexně zabezpečené a chráněné společnosti. Primární starost by právě měla být, aby se do firmy žádný útočník nedostal, a když už ano, aby jeho následky byly minimální, a k tomu pomůže právě naše řešení.