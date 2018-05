Gartner: reálné využívání blockchainu je zatím vzácné

Jen jedno procento CIO již nějakým způsobem nasadilo v podniku blockchain a pouhých osm procent CIO s ním experimentuje nebo má v této oblasti krátkodobé záměry – tak hovoří data z Gartner 2018 CIO Survey. Více než tři čtvrtiny (77 %) CIO pak uvádí, že se o tuto technologii nezajímají a/nebo ji nijak neplánují využít.

„Letošní průzkum Gartner mezi CIO dokazuje, že reálné využívání blockchain technologií je v současné době výrazně nadhodnoceno,“ konstatuje viceprezident Gartner David Furlonger. „Je proto důležité rozlišovat mezi tím, co je blockchain dnes a k čemu jej lze využít, a mezi tím, jak v budoucnu promění podniky, odvětví a celou společnost.“

Podle Furlongera může vést snaha o rychlé nasazení blockchainu v organizacích k vážným problémům v podobě inovačních selhání, plýtvání prostředky, uspěchaných rozhodnutí a případně i odmítnutí revoluční technologie.

Ze 293 CIO, kteří v průzkumu uvedli, že již do blockchainu investovali nebo to mají v krátkodobém plánu, uvádí bezmála čtvrtina (23 %), že nasazení této technologie vyžaduje doposud největší množství nových znalostí a dovedností. Na 18 % respondentů zároveň uvádí, že znalosti (specialisty) na blockchain je na pracovním trhu vůbec nejtěžší nalézt, a dalších 14 % uvádí, že blockchain vyžaduje největší změnu kultury v IT oddělení, přičemž 13 % je přesvědčeno, že pro nasazení technologie je nezbytná změna struktury IT oddělení.

„Nejde jen o to, kde CIO najdou kvalifikované specialisty, ale především o to, kde jich najít dost na budoucí růst a rozvoj blockchain projektů,“ říká David Furlonger. „Kvalifikovaní odborníci mohou být navíc poměrně opatrní – je to dáno historicky libertariánskou a nezávislou povahou celé vývojářské komunity blockchainu.“

Problémem, který si CIO taktéž uvědomují, je, jak zásadně může nasazení blockchainu změnit provozní a obchodní model jejich organizací – a jak složité bude tyto změny prosadit.

„Technologie blockchainu vyžaduje poměrně detailní chápání nejrůznějších aspektů a dopadů v právní oblasti, směně hodnoty, decentralizovaném řízení i procesní a komerční architektuře,“ vysvětluje Furlonger. „Znamená to, že tradiční historické uspořádání obchodních jednotek a organizačních sil, v nichž fungují, již nebude platit.“

Z hlediska odvětvového dělení realizují či připravují blockchain projekty častěji CIO z telekomunikací, pojišťovnictví a finančních služeb. Právě posledně jmenované odvětví je na špici těchto aktivit, mezi vertikálami, které se zapojují v poslední době častěji, jsou pak například doprava a logistika, utility nebo veřejný sektor – tedy ty, jež kladou důraz na procesní efektivitu.

„Blockchain se dál posouvá po hype křivce Gartner – momentálně se nachází na vrcholu přehnaných očekávání, to, jak rychle si jednotlivá odvětví projdou fází deziluze a zvládnou je, bude záviset stejnou měrou na schopnosti přijmout změny, které blockchain přináší, i na technologii samotné,“ poznamenává David Furlonger.

Přepracování obchodních, řídicích (governance) a provozních modelů – zejména těch nedigitálních – budě nějakou dobu trvat. Je to dáno zejména tím, že blockchain od základu mění ekonomické a dohledové (řídicí) principy.

„Přestože z řady odvětví zaznívá, že se o blockchain zajímají, teprve časem uvidíme, zda decentralizované, distribuované a tokenizované sítě přijmou, nebo se při pokusu o nasazení blockchainu do tradičních hodnotových systémů zaseknou,“ uzavírá David Furlonger.