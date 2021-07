Hlasové vyhledávání začíná dominovat. Jste připraveni?

Deset let od zrodu Siri trh s hlasovými asistenty dospívá a hlasové vyhledávání se začíná stávat běžným napříč různými typy zařízení. Produkty s vlastním asistentem nabízejí Amazon, Google i Apple, chytrý reproduktor vlastní jeden ze čtyř Američanů a tržby z reklam postavených na hlasovém vyhledávání podle společnosti Juniper Research v roce 2022 dosáhnou 19 miliard dolarů. John Stine, výkonný ředitel společnosti Open Voice Network, vysvětluje: „Hlas se brzy stane primárním způsobem, jak se uživatelé napojují do digitálního světa, a taky primárním nástrojem, jak se marketéři v digitálu budou propojovat se zákazníky. Je čas se připravit.“

Open Voice Network spolu s Vixen Labs provedla průzkum mezi šesti tisíci Američany, Brity a Němci, jehož cílem bylo zjistit, jak používají své hlasové asistenty. Ukázalo se v něm, že víc než 30 % lidí je používá na denní bázi a zhruba 23 % několikrát denně. A prakticky každý dotázaný alespoň ví, že něco jako hlasový asistent existuje.

Uživatelé si zvykají

Průzkum vyjevil taky užitečná demografická data. Například to, že víc než 60 % uživatelů ve věku 18–24 let a 36 % z kategorie 25–34 let používá Siri, tedy asistentku od Applu. Alexa od Amazonu i Google Assistant se těší oblibě spíš ve starších věkových kategoriích. Tyto výsledky zapadají do jiného průzkumu, a totiž, že Siri patří zhruba čtvrtina trhu.

Byť se zdá, že ještě nějakou chvíli potrvá, než se stane sociálně přijatelné používání hlasových asistentů taky na veřejnosti. Jen 27 % uživatelů ze Spojených států totiž odpovědělo, že nemá s jejich používáním problém na veřejnosti, většina ostatních s nimi pracuje doma, v autě, zkrátka v soukromí. Z těch, kteří hlasové asistenty ještě nepoužívají, 42 % vyjádřilo obavy z narušení soukromí a 32 % rovnou odpovědělo, že jim nevěří.

Pokusy a omyly

Stále také přetrvává určitá míra nevědomí o tom, co hlasoví asistenti vlastně dokážou. Většina lidí (76 % dotázaných Britů) uvedla, že se při používání spoléhá na metodu pokusu a omylu, přičemž některé typy využití ovládají lépe než jiné. K ovládání muziky používá hlasové asistenty 73 % lidí, ke sledování počasí 80 % a 91 % k běžnému vyhledávání.

Na 41 % dotázaných používá hlasové asistenty rovnou k nakupování, a zatímco třeba příkaz „zaplať“ nejčastěji používají Američané, Němci ze sledovaných národností nejčastěji používají hlasové asistenty k vyhledání lékařské péče či specialisty. James Poulter z Vixen Labs říká: „Pro firmy tu je spousta volného místa. Zákazníci jsou připraveni, aby však firmy tento nový marketingový kanál mohly využít, musí se pustit do optimalizace, tvorby a integrace svých produktů a služeb pro účely propojení s hlasovou technologií.“

Co dál?

Některé budoucí trendy je snadné odhadnout. Způsob, jakým na internetu vyhledáváme, se změní a lidé si na vyhledávání pomocí hlasu alespoň v některých situacích zvyknou. A tím, jak se asistenti naučí rozpoznávat, kdo na ně mluví, začnou nabízet personalizovanější výsledky. V průběhu let se stanou také empatičtějšími, schopnými rozeznat emoci v hlase, a na trhu se objeví nové produkty, které technologii používají – od chytrých displejů až po brýle.

Hlas se tak stane běžnou součástí uživatelského rozhraní, přičemž pro některé úkoly ani nebude nutné být online. Souběžně lze pozorovat trend využívání hlasových asistentů ve firmách a vznik specializovaných produktů umožňujících hlasové ovládání vnitropodnikových systémů.