Hlavní město spouští Portál Pražana

V první fázi Portál Pražana nabídne občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Půjde například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy.

Rovněž bude možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabídne možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu.

„Naším cílem bylo vytvořit jedno místo, na kterém si bude občan vyřizovat svoje záležitosti směrem k Praze, ať už jde o elektronická podání u vybraných agend města pro občany, kteří se do systému přihlásí, nebo zpřístupnění údajů občana z agendových informačních systémů, například stav přeplatků a nedoplatků za komunální odpad. To vše bez nutnosti návštěvy úřadu, pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu,“ uvedl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Postupně bude docházet k rozšiřování funkcionalit Portálu Pražana, další by mohly přibýt už na přelomu roku. V rámci příštího roku by také měla být připravena možnost přihlásit se do portálu pomocí internetového bankovnictví (tzv. „bankovní identita“). Aktuálně se lze k Portálu Pražana přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo vytvořením účtu v Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci - eidentita.cz.

Spuštění Portálu Pražana pro město připravila a provoz bude i nadále zajišťovat městská organizace Operátor ICT. Portál převzal již existující zdrojové kódy ze státního Portálu občana.

V okamžiku zveřejnění pilotní verze dosáhnou náklady na spuštění Portálu Pražana necelých 15 milionů korun. Právě možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje úsporu nákladů o dalších zhruba 10 až 15 milionů korun.