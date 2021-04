Hledáme svatý grál AI konverzačních chatbotů, říká v podcastu Tomáš Zajíček ze společnosti PromethistAI

Český start-up PromethistAI, který vznikl na ČVUT, se zabývá výzkumem a vývojem produktů na bázi umělé inteligence zaměřené na konverzační roboty.

„Umělá inteligence povede běžnou konverzaci s člověkem do pěti až deseti let,“ říká Tomáš Zajíček, spoluzakladatel firmy PromethistAI. Robota by člověk pravděpodobně při konverzaci poznal, ale trvalo by mu to několik minut, podle náročnosti konverzace.

Velká část chatbotů, ty z PromethistAI, jsou postavené na pevně daných rozhodovacích procesech, které vymýšlejí a stanovují lidé. Umělá inteligence zatím ještě nedovede rozhodovat, jak by celá konverzace měla vypadat a jak by se měla vést.

„To je svatý grál konverzačních aplikací, který hledají všechny týmy. Ale zatím to není dohledná realita, pohybujeme se v řádu desetiletí,“ upozorňuje Zajíček. Kromě hledání svatého grálu se český PromethistAI zabývá technikou budování generativních modelů, tedy schopností sestavit systém, který je určitým způsobem předtrénován a je schopen sám na určitý vstup vytvořit odpovídající výstup.

Firma začínala s aplikacemi pro pomoc lidem trpícím Alzheimerem, postupem času se posunula dál, začala se více věnovat i konverzačním robotům, kteří pomáhají obecně lidem s psychickými problémy.

„Také jsme zjistili, že se naše konverzační a tréninková aplikace dá využít jako obecná platforma na globálním trhu pro vývoj jiných aplikacích,“ pochvaluje si Zajíček.

Staví proto své produkty na otevřených cloudových platformách, chystá se třeba využít cloudových center společnosti Oracle, která má datová centra rozmístěna rovnoměrně po celém světě.PromethistAI tak chce se svou platformou pro vývoj konverzačních robotů expandovat do celého světa a nabízet ji jako komerční produkt dalším týmům věnujícím se umělé inteligenci a konverzačním aplikacím.

„To nám zajistí dostupnost a rychlou reakci našich chatbotů při použití na libovolném místě na světě. Zároveň nám Oracle nabízí zajímavé podmínky ve svém start-upovém programu,“ přiznává Tomáš Zajíček.

Kdo by měl zájem vyzkoušet si konverzačního robota v praxi, může tam učinit na webových stránkách PromethistAI.

Podcast vznikl za podpory společnosti Oracle, a je k dispozici na Spotify.