Informace o tom, jak efektivně řídit IT ve firmách, nabídne konference ManDayIT 2021 ONLINE

Digitalizace je nevyhnutelnou podmínkou přežití každé moderní firmy. Hovoří se o tom již několik let, ale poslední rok v tomto směru přinesl praktickou zkušenost. Firmy si nemohou dovolit řízení IT, zaměřené pouze na znalost využívaných programů, zařízení a zajištění technické podpory. Digitalizace vyžaduje změnu procesů, řízení zaměřené na splnění konkrétních úkolů, nikoli jen samotnou realizaci projektu. Konference ManDayIT 2021 ONLINE nabídne přehled o nástrojích a systémech nezbytných pro tvorbu účelných řešení v prostředí firemní IT infrastruktury.

„Poslední rok před nás postavil v oblasti řízení IT nové úkoly, které musíme řešit daleko rychleji a kreativněji než v minulosti. K tomu ale nepotřebujeme převratně nové technologie nebo metodiky, i při využívání nástrojů, které zde máme již desítku let, můžeme dosáhnout efektivního řešení. Jen je potřeba je integrovat do jednoho celku a při jejich implementaci použít jiný přístup. V rámci konference chceme ukázat celkový obrázek modelu integrovaného řízení IT a přístup, který se v posledních měsících osvědčil,“ říká Martin Vitouš, přední odborník na strategické řízení.

Konference ManDayIT 2021 se zaměří na stěžejní platformy a nástroje pro efektivnější řízení. Jednotlivé přednášky budou věnované DevOps, řízení IT/ ITIL, Cobitu, agilnímu řízení, ale také mýtům o řízení informační bezpečnosti, využití inovačního nástroje Design Thinking v praxi, nebo tomu, jak by měl vypadat tým budoucnosti.