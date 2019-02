J.P. Morgan uvede vlastní kryptoměnu

Největší americká banka J.P. Morgan plánuje rozjet vlastní kryptoměnu. Pokud by tento záměr skutečně zdárně naplnila, jednalo by se o první kryptoměnu jištěnou některou z velkých bankovních institucí a tedy o krok, který by mohl vést k jejich zrovnoprávnění se zákonnou měnou.

JPM Coin, jak se kryptoměna jmenuje, je už teď považována za fiat peníze, protože je kryta americkými dolary na účtech, které banka speciálně pro tyto účely vytvořila. Jedna JPM Coin mince má hodnotu jednoho amerického dolaru a podle zpravodajského kanálu CNBC začne jejich testování v nejbližších měsících.

„Když klient pošle přes blockchain peníze druhému, transakce proběhne v JPM mincích, které jsou okamžitě směněny za částku v amerických dolarech, což zkrátí obvyklý čas trvání takové transakce,“ uvádí JPMorgan v online FAQ. „JPM mince jsou založené na technologii vycházející z blockchainu a umožňují okamžité platební transakce mezi dvěma účty.“

JPM Coins jsou tedy primárně zamýšleny pro zrychlení transakcí mezi obchodníky s účty u JPM, dle některých odborníků však může projekt významně přispět k rozšíření kryptoměn a jejich zrovnoprávnění se zákonnou měnou.

„Přímý dopad sice bude omezen na JP Morgan a její klienty, v druhém plánu však ovlivní trhy i mimo ten finanční, které tento experiment budou důkladně sledovat,“ soudí Kevin McMahon z konzultační společnosti SPR. Podle něj však JPM Coin není ani tak kryptoměnou jako spíš „finančním nástrojem využívajícím výhod blockchainové technologie“.

Není bez zajímavosti, že dva roky nazpět šéf J.P. Morgan Jamie Dimon označil Bitcoin za „podfuk“, který „praskne“. Ačkoliv McMahon soudí, že takový pohled není se současnými záměry banky nutně v rozporu.

„JPM Coin není pro zavedené krypotměny jako je Bitcoin konkurencí. Jde o nástroj, který má zefektivnit konkrétní obchodní případy.“ Dayna Ford ze společnosti Gartner i z toho důvodu nesdílí názor, že by projekt JPM Coin měl hrát ve zrovnoprávňování kryptoměn nějakou významnější roli: „JPM uvedla, že JPM Coin budou k dispozici jen pro její velké klienty, nikoliv pro jednotlivce, nebudou tedy využitelné ke komerčním účelům ani pro investice.“