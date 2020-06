Jak bezplatně zálohovat ESXi virtuálky? Pomůže aplikace VMcom

Bezplatná verze serverové virtualizační platformy od VMware, tzv. ESXi Free hypervizor, je oblíbenou volbou menších firem a domácích labů. Podporuje operační systémy Windows i Linux a nabízí robustnost a stabilitu tolik oblíbenou u placených řešení.



Některé funkce jsou však u VMware k dispozici jen u placené plnohodnotné licence. Mezi nejdůležitější patří schopnost centrálního managementu a zálohování na úrovni hypervizoru. Zatímco první z nich lze v menším prostředí poměrně snadno oželet, možnost snadno zálohovat a obnovit všechny virtuální stroje dlouhodobě snižuje použitelnost tohoto řešení.



Mezi obvyklé způsoby jak toto částečně řešit, patří zálohování na úrovni operačního systému uvnitř všech virtuálních strojů. Tedy typicky Windows Backup nebo jeho alternativy na Linuxu. Tento způsob však postrádá jednotný management a je třeba ručně nastavit zálohování pokaždé, když dojde ke zřízení nového virtuálního stroje. Jednoduchá není ani obnova celého stroje, kdy se RTO (čas obnovy) blíží obnově fyzického serveru.



VMcom přináší backup řešení pro ESXi Free



Oba tyto problémy řeší nová verze zálohovací aplikace VMcom Backup. Do přehledné webové konzole je možné přidat neomezený počet ESXi Free serverů a z jednoho místa spravovat zálohy všech virtuálních strojů. Případnou obnovu je možné provést na libovolný ESXi server se stejnou nebo vyšší verzí hypervizoru jako měl původní hostitel. Podporovaná je i obnova na placenou platformu vSphere.



Toto řešení otvírá hned několik nových způsobů využití ESXi Free hypervizoru. Od vývojového prostředí, do kterého lze snadno obnovit poslední zálohu z produkce, přes vybudování Disaster Recovery site, až po jednoduchou validaci, že zálohování pracuje korektním způsobem.



Jak to funguje



Důvodem, proč běžnými metodami nelze zálohovat ESXi Free, je fakt, že funkčnost ESXi API je limitována na přístup pouze pro čtení. Při zálohovací operaci tak nelze vytvořit snapshot, který je nezbytnou podmínkou pro konzistentní stav zálohy. Ještě složitější je obnova, která selhává na každém kroku.



VMcom tuto limitaci řeší podobným způsobem, jaký by aplikoval zkušený administrátor. Pro změnové operace využívá SSH přístup přímo na ESXi server a potřebné příkazy volá lokálně. Samotné kopírování nových dat na zálohovací úložiště a zpět pak probíhá stejným způsobem jako u placené verze vSphere.



Toto vše je zdarma



VMcom team věří, že komunita uživatelů ESXi Free si zaslouží řešení, které jim usnadní práci, zvýší bezpečnost a zároveň je pro ně zcela zdarma. Pro zálohování ESXi Free serverů VMcom aplikace nevyžaduje licenční klíč a je možné ho provozovat neomezeně dlouho s neomezeným počtem virtuálních strojů. Řešení je možné zdarma stáhnout zde.



V jedné VMcom instanci je možné i kombinovat ESXi Free servery s placenou platformou vSphere, přičemž stačí zalicencovat servery spadající pod vSphere.