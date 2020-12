Jak funguje Slevomat coby digitální firma v době covidové? Poslechněte si náš podcast

Byť se firma jmenuje Slevomat a to jméno ji už asi někdo neodpáře, svět slev už dávno opustila.

„Trh slevových portálů totiž zmizel. Ani my nejsme slevový portál, ale dárkový a inspirační. A to že jsme od slevových produktů přešli právě na nabídku zájezdů, dárků a vůbec inspirativních nákupů nám vlastně zachránilo existenci,“ říká Ladislav Veselý. Pro řadu partnerů se Slevomat stal zásadním nebo dokonce výhradním prodejním kanále, který jim udržuje byznys. Řadě partnerů firma pomohla i nový byznys postavit. „Třeba jsme jim poradili, že když si postaví k hotelů saunu, tak že na tom vydělají víc nebo najdou více zákazníků.“

Stali se vlastně takovými byznysovými poradci, kdy partnerům radí jak a v čem podnikat, jak nastavit cenotvorbu. Nebo dokonce v kterém dalším městě se jim vyplatí otevřít novou pobočku. Slevomat má totiž díky obrovské databázi produktů a zákazníků velmi dobrý přehled o tom, co kde funguje a co ne.

Nejúspěšnější dny prodejního portálu jsou zpravidla 23.12. a Štědrý den, kdy lidé dokupují chybějící dárky. Systémy zažívají největší nápor, který firma samozřejmě zvládá pomocí elastických cloudových technologií.

V účetních systémech pak Slevomat spoléhá na datábázi Oracle, se kterou zvládá provozovat účetnictví s desetitisíci zákazníky platícími současně a přiřazovat správné platby správným partnerům.

Firma má i vývojové oddělení, jehož část musela letos kvůli pandemii viru zrušit. Zrušené oddělení se zabývalo vývojem mobilní aplikace. Firma už spoléhá hlavně na web, jehož mobilní verze generuje stále větší příjmy.

Jarní lockdown zastihl firmu nečekaně, první den březnové uzávěry klesl počet prodejů o 90 procent. Slevomat museli hlavně komunikovat se zákazníky a partnery, kteří všichni měli strach. Zákazníci se báli své peníze, za které nakoupili služby, a partneři nevěděli, co je čeká a jestli jim může zprostředkovatel nějak pomoci a co bude do budoucna s vydanými vouchery.

Situace je o to složitější, že letos firma slaví 10. narozeniny, zatímco dosud meziročně vždy rostla o 10-20 procent, letos se žádné velkolepé růstové orgie nekonaly.

„Bylo to takové vystřízlivění z kocoviny. Naštěstí to náš tým zvládl i díky otevřené komunikaci,“říká Ladoslav Veselý, který o Slevomatu tvrdí, že to je firma výrazně orientovaná na čísla, kde se vše sleduje do nejmenších detailů. „Každé rozhodnutí podporujeme nějakým číslem“. Všichni zaměstnanci také vidí v interním systému, jak se zrovna obchoduje, co se prodává a jak si vede oproti loňskému roku.

