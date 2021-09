Jak může konverzační AI zvýšit produktivitu práce

Konverzační AI je v zásadě novým technologickým rozhraním, v němž se počítač učí, jak nejlépe pracovat s člověkem, místo toho, aby tomu bylo naopak, tak jako dosud. Třebaže se jeho vývoj v současnosti soustředí do segmentu telemarketingu, možností jeho budoucího využití je celá řada. Ať už bude sloužit jako osobní školitel nebo virtuální nadřízený, což může být uplatněno zejména v režimech práce z domova, při nichž se člověk snadno rozptýlí vlivy, jež v kancelářském prostředí neexistují.

Co konverzační umělou inteligenci odliší od ostatních AI implementací, bude chápání kontextu. V provázanosti s prohlížečem a aplikacemi pro produktivitu by díky tomu dokázala rozpoznat, zda pracujete nebo zda věnujete pozornost něčemu jinému (a pak vás ideálně nasměrovala zpět k práci, stejně jako by učinil nadřízený v kanceláři). Z tohoto pohledu se nabízí, aby se konverzační AI v budoucnu stala součástí nástrojů pro produktivitu, přičemž mě napadají tři hlavní role, jaké by mohla zastat: konzultant, dohled a náladotvůrce. Pojďme se na každou z nich podívat podrobněji.

Konzultant

Jedna z věcí, která mi na práci z domova chybí, je možnost posezení s kolegy a méně formální diskuze nad projektem nebo činností, která dokáže odstranit tvůrčí blok či obecně správně nasměrovat. Autorovi textu jako je tento by mohla konverzační AI pomoct s výběrem tématu, s rekapitulací dřívějších článků (které měly úspěch) a celkově uspořádat myšlenky. To všechno beze strachu, že na kolegy nebo nadřízené budete působit bezradně. Mít při sobě někoho/něco, co nám porozumí jako lidský protějšek, ovšem bez předsudků, by bylo užitečné jak pro vedoucí pracovníky, tak pro pracovníky přední linie, a pokud by se taková AI stala součástí kancelářských balíků, nepochybně by své využití našla.

Dohled

S rolí virtuálního supervizora se pojí dva aspekty. Zaprvé představa, že se může hodit ochranný mechanismus před hloupým chováním a nevhodným postováním na sociálních sítích. Konverzační AI provázaná s prohlížečem by mohla nejen pomáhat se skladbou vět a s diakritikou, ale ještě před samotným zveřejněním příspěvku či zprávy by nás mohla upozornit na možné důsledky.

Zároveň by však mohla zasáhnout v případech, kdy svou aktivitou na platformě plýtváte časem. Systém reportingu produktivity už zahrnuje Outlook či Exchange od Microsoftu nebo WebEx od Cisca. Rozšířením takových funkcí však může být právě schopnost konverzační AI rozpoznat rozptýlení, upozornit vás na tón vaší konverzace a pomoct zorganizovat den při práci z domova, aby na vás rozptylující faktory působily co nejméně.

Náladotvůrce

Jestliže zrovna nemáte svůj den, v kanceláři může pomoct empatický kolega. Při práci z domova pracovní problémy s rodinou většinou neřešíme. Absence zpětné vazby při pracovním výkonu přitom může být zásadní. Konverzační AI schopná rozpoznat vaši náladu a přizpůsobit se jí například doporučením procházky pro vyčištění hlavy, by mohla najít uplatnění právě v takových situacích. Vzpomenete si ještě na Clippyho, kancelářskou svorku, která v dávných časech bývala součástí sady Office? Ještě řekněte, že nedokázal vykouzlit úsměv na tváři. A teď si představte, co by Clippy dokázal obdařený umělou inteligencí!

Abychom si to shrnuli, konverzační AI má coby technologie schopná komunikovat jak by komunikoval člověk potenciál způsobit revoluci. V telemarketingu už se osvědčila, v návaznosti na produktivitu práce je však její potenciál ještě vyšší, což ocení zejména ti z nás, kteří pracují z domova. Jako součást kancelářských balíků a nástrojů produktivity se totiž může stát vysloveně neocenitelná.