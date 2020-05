Jak na vzdálené připojení k počítači přes Chrome

Dříve jste k přístupu na dálku potřebovali spoustu drahého a komplikovaného softwaru a nějaké to know-how.

Dnes je naštěstí situace jiná. Služba Vzdálená plocha Chrome od Googlu vám zdarma umožní přístup k jakémukoliv počítači, ať už je to Windows, Mac, Chrome OS nebo Linux. Připojit se dá odkudkoliv a vzdálený počítač ovládáte, jako byste před ním přímo seděli.

Vzdálená plocha Chrome je užitečná, když se potřebujete připojit ke svému pracovnímu počítači z domova nebo když chcete někomu, třeba kolegovi nebo babičce, pomoci s technickou podporou.

A to nejlepší? Zprovoznění této služby by nemohlo být jednodušší. Jen se musíte rozhodnout, jaký typ připojení použijete, následně splníte pár jednoduchých kroků a budete připojeni co nevidět.

(Mějte na paměti, že Vzdálená plocha Chrome nemusí fungovat s firemními účty Google. V takovém případě vše záleží na IT oddělení.)

Využití Vzdálené plochy Chrome pro přístup k vlastnímu počítači

Krok 1: Připravte počítač pro připojení

Jestliže se chcete připojit ke svému vlastnímu počítači z jiného zařízení, začněte tím, že na cílovém počítači spustíte Chrome (případně Chrome nainstalujte, pokud ho vaše zařízení z nějakého důvodu nemá). Uvnitř Chromu jděte na stránku Vzdálené Plochy Chrome, klikněte na tlačítko v „Nastavení vzdáleného přístupu“ a rozšíření nainstalujte.

Aplikace vás požádá, abyste daný počítač pojmenovali. Následně musíte vytvořit pin s alespoň šesti číslicemi, budete se také muset přihlásit na svůj Google účet pro dodatečnou bezpečnost (Google říká, že Šifruje všechna vzdálená připojení).

To je vše. Váš operační systém se vás může zeptat, zda opravdu chcete uskutečnit vzdálené připojení (macOS bude vyžadovat, abyste Vzdálené ploše Chrome udělili dodatečná oprávnění) a když to uděláte, tak se uvidíte, že je Vzdálená plocha Chrome online a připravená na připojení.

Připojit se bude možné vždy, když bude počítač zapnutý a poběží Chrome (a vzhledem k tomu, že se Chrome spouští automaticky a běží na pozadí, tak bude počítač přístupný prakticky pořád). Jen dávejte pozor, aby váš počítač nepřešel do režimu spánku nebo hibernace, budete možná muset upravit některá nastavení v „možnostech napájení“.

Až budete chtít vzdálené připojení vypnout, tak stačí jít zpět na stránku Vzdálené plochy Chrome nebo klikněte na příslušnou ikonku vedle vyhledávacího řádku. Následně klikněte na odpadkový koš vedle jména vašeho počítače, čímž smažete dané připojení. Druhou variantou je odinstalace aplikace, klikněte na její ikonku a vyberte „odstranit z Chromu“.

Krok 2: Připojte se k počítači z dalšího zařízení

Zde je jednoduchá část. Pro připojení k připravenému počítači jen musíte jít na stránku Vzdálené plochy v prohlížeči Chrome. Následně se přihlásíte ke svému Google účtu, tomu samému, který jste použili na cílovém počítači, a nemusíte vůbec nic stahovat. Uvidíte jméno svého počítače a kliknete na něj pro připojení.

Budete vyzváni k zadání PINu, a tím jste připojeni. Můžete hýbat myší po obrazovce a používat klávesnici, jako byste před vzdáleným počítačem přímo seděli. Postranní panel vám pomůže s náročnějšími příkazy, jako je Ctrl + Alt + Del. Také vám umožní sdílet datové schránky, takže můžete mezi počítači bez problémů kopírovat.

Pro připojení z telefonu si musíte stáhnout aplikaci Vzdálená plocha Chrome pro iOS či Android. Pokud jste na svém telefonu přihlášeni pod stejným účtem jako cílový počítač, budete rovnou vyzváni k zadání PINu.

Pomocí gest můžete ovládat myš, scrollovat a přibližovat obraz. Z vrchní části obrazovky můžete stáhnout menu, pomocí kterého můžete telefon přepnout do trackpad módu. V něm můžete hýbat kurzorem, mačkat levé tlačítko jedním prstem a pravé tlačítko dvěma prsty. Na iOS toto menu otevřete pomocí tlačítka v levém horním rohu.

Nejedná se o nejpraktičtější způsob, jak ovládat počítač na dálku, ale postačuje k jednoduchým operacím či přenosu souborů.

Využití Vzdálené plochy Chrome pro přístup k cizímu počítači

Krok 1: Připravte počítač pro připojení

Jestliže se potřebujete připojit k počítači někoho jiného, tak je postup pro nastavení Vzdálené plochy Chrome malinko odlišný. Vzhledem k tomu, že k danému počítači pravděpodobně nemáte přímý přístup, tak musíte požádat někoho jiného, aby provedl tyto kroky.

Na cílovém počítači zvolte záložku podpory pro Vzdálenou plochu Chrome. Klikněte na tlačítko v položce „Získat podporu“ a přidejte dané rozšíření do Chromu. (Pokud nevidíte tlačítko pro stažení, znamená to, že jste o jeden krok napřed).

Jděte zpět na stránku podpory a uvidíte možnost „Vygenerovat kód“. Když ji vyberete, získáte unikátní přístupový kód, který je platný jen 5 minut. Tento kód pošlete osobě, která se potřebuje připojit a tím všechny vaše povinnosti končí.

Krok 2: Připojte se k počítači z dalšího zařízení

Jděte na stránku podpory a do textového pole u možnosti „Poskytnout podporu“ zadejte přístupový kód, který jste obdrželi. Následně můžete kliknout na tlačítko „Připojit se“.

Pro připojení z mobilního zařízení musíte využít Chrome a aplikovat stejný postup. Aplikace Vzdálená plocha Chrome funguje jen ve spojení s vaším Google účtem, takže ji pro tento účel nelze využít.

Osoba u cílového počítače musí manuálně potvrdit spojení (macOS může vyžadovat dodatečná práva). Nyní můžete cílový počítač ovládat úplně stejně jako u připojení ke svému vlastnímu zařízení.

Stále si od Googlu můžete stáhnout originální desktopovou verzi Vzdálené plochy. Tato verze je však oficiálně zastaralá a nedostává žádné updaty ani další podporu. Pokud ji máte na svém počítač staženou, je lepší ji odinstalovat a využít její novější verzi.