Jak správně vybrat služby datových center pro byznys?

Budovat vlastní firemní infrastrukturu, nebo využit globální cloudovou s její škálovatelností a úsporami z rozsahu? Poradíme vám, jak si vybrat z množství nabídek služeb datových center.

Lokální, či globální?

Rozhodnutí, zda zvolit lokální, nebo globální datové centrum ovlivňuje několik faktorů. Garance služeb nejvyšší úrovně, spolehlivost a stabilitu nabízejí datová centra globálních poskytovatelů. Díky celosvětovému pokrytí dokáží zaručit požadovanou úroveň prakticky kdekoliv, i když je podnikání primárně lokální, např. pouze na území České republiky. Dobrým příkladem může být spolehlivý provoz ekonomického informačního systému pro místní firmu v datových centrech Microsoft Azure – jednoho z největších poskytovatelů cloudových služeb na světě s desítkami moderních datových center.

Zkušenosti, zabezpečení a certifikáty

Zkušenosti poskytovatelů cloudových služeb s provozem datových center po celém světě mají pro české firmy cenu zlata. Právě bohatá „provozní empirie“ garantuje vysokou úroveň služeb, včetně dostupnosti a nástrojů pro hladkou aktivaci, monitoring a řízení cloudových řešení i v našich podmínkách. Neméně důležitý je faktor ochrany a zabezpečení dat. Například Microsoft Azure disponuje více než 90 mezinárodně uznávanými certifikáty. Samozřejmostí jsou ISO 9001, ISO 27001 či GDPR a mnoho dalších.

Cena a možnosti cenové optimalizace

Hlavní výhodou moderního cloudu jsou pak flexibilní cenové modely, včetně populárního pay-as-you-go, kdy uživatel platí za služby podle reálného využití, což přináší významné úspory. Například automatizovaný provoz virtuálního serveru v Microsoft Azure12 hodin denně 5 dní v týdnu místo non-stop provozu sníží cenu i o více než 60 %. Přenos licence Windows Server do Microsoft Azure je zdrojem další úspory pro virtuální stroje s Windows Server, a to až do výše 40 %. Dodatečnou slevu na výpočetní výkon získají firmy při rezervaci kapacity virtuálního stroje. Tyto nástroje pak významně snižují celkové náklady. Konkrétní odhad možných úspor lze získat díky přehledné cenové kalkulačce.

Lepší jednou zažít než 100× slyšet

Ideální je si infrastrukturu, funkcionalitu a možnosti konkrétního cloudového řešení vyzkoušet prostřednictvím bezplatného účtu Azure s kreditem 200 $. Skvělou správou je, že v rámci Azure Free Trial je navíc možné získat oblíbené služby bezplatně na 12 měsíců a dalších 25 služeb v určeném rozsahu zdarma navždy.

Rozsah cloudových služeb

Nabídka datových center se významně liší (viz. Přehled v tabulce). Globální poskytovatelé kromě základních infrastrukturních služeb, jako jsou např. virtuální stroje, cloudové servery anebo úložný prostor, nabízí důležité navazující softwarové služby. Příkladem jsou cloudové služby umělé inteligence např. na rozpoznávání objektů, služby strojového učení, cloudové databázové služby, služby zpracování, analýzy či vizualizace dat. Microsoft Azure jich nabízí více než 100. Samozřejmostí je i podpora Open Source technologií.

Přehled:

Jaké služby nabízejí moderní datová centra?

• Základní a pokročilé infrastrukturní cloudové služby

• Služby umělé inteligence a strojového učení

• Pokročilé služby zpracování a analýzy dat

• Databázové služby

• Služby v oblasti Internet of Things

• Služby Business Continuity – Backup, Disaster Recovery

• Síťové služby

• Služby High Performance Computing

• Služby pro správu a monitoring

…a mnohé další