Kanceláře budoucnosti dle Microsoftu

Jako jakýkoliv jiný sci-fi scénář, také vize Microsoftu ohledně kancelářských meetingů budoucnosti je zčásti založena na ambicích, zčásti na realitě. Společnost ukázala prezentační video představující futuristickou podobu Microsoft Teams, v níž jsou vzdálení pracovníci zobrazováni na obřích obrazovkách a zvuk snímají neviditelné mikrofony. Pokud je vám takové pojetí povědomé, je to nejspíš proto, že jste o něm slyšeli už v minulosti. Dost možná od samotného Microsoftu.

Že se nejnovější prezentace točí kolem Teams, není překvapivé. Společnost v něm predikuje budoucnost spočívající v hybridních pracovních režimech, kdy část zaměstnanců bude na denní bázi pracovat z domova, část z kanceláře, aniž by kterákoliv ze skupin měla být upřednostňována. Nepřítomní účastníci jsou přitom zobrazení téměř v životní velikosti na obřím displeji, díky čemuž mohou alespoň virtuálně zasednout ke stolu s ostatními. Zobrazovací panel navíc disponuje vlastními kamerami, účastníci takového setkání tak vůbec nemusí mít své osobní notebooky či telefony.

Samozřejmě, na takovém předpokladu je založena už interaktivní tabule Surface Hub 2S, nový koncept však přináší i nové prvky. Například umístění integrované kamery do úrovně očí pro přirozenější oční kontakt nebo využití prostorového audia pro autentičtější zvukovou stopu, a to díky mikrofonům integrovaným do displeje, tak těm externím rozmístěným v místnosti.

Jak Microsoft nastínil už v minulosti, klíčovou funkcí takového setkávání bude automatický přepis jednání, díky čemuž si účastníci nebudou muset dělat poznámky, ale budou se moct soustředit na samotný obsah diskuze. Právě automatický přepis je oblastí, které se v poslední době věnuje nejedna společnost - funkci v rámci Teams nabízí samotný Microsoft, na Computerworldu jsme nedávno psali též o partnerství Zoomu se společností Otter.ai.

Zajímavé je i to, že Microsoft hodlá funkčnost systému uzpůsobit velikosti a množství účastníků jednání. Anebo to, že ve své vizi vůbec nezmiňuje Cortanu - kdysi osobní virtuální asistentku, dnes spíš označení AI možností Microsoftu 365 a Outlooku. Naopak neopomíjí chytré reproduktory sloužící v podstatě coby mikrofony schopné zvýraznit jednotlivé hlasy nebo malé displeje, které mohou fungovat jako alternativní obrazovky či nástroje pro ovládání meetingu.

Podobné prezentace Microsoft obvykle ukazuje na své vývojářské konferenci Build. To, že s ní přichází takto v předstihu, může znamenat, že k letošnímu ročníku zaujal víc geeky přístup a namísto konkrétnějších novinek se hodlá soustředit na styčná témata. Setkáme se s podobnými konferenčními místnostmi v budoucnosti i na našich pracovištích? Těžko říct, je však čím dál tím jistější, že idea práce a zaměstnání v nadcházejících letech nebude limitována prostorem.