Korektní hraní s Intelem

Každý, kdo někdy okusil hraní videoher online, určitě ví, v jakou slovní žumpu se může proměnit videoherní textový chat. A co teprve, když nejde jen o text, ale rovnou o mluvené slovo. Společnost Intel tvrdí, že může pomoct a komunikaci „pročistit“. Alespoň doufá.

Společnost uvedla, že spolupracuje s týmem SpiritAI na způsobu, jak využít strojové učení a umělou inteligenci k omezení vulgarit, k nimž někteří hráči během vypjatých herních duelů sklouzávají. Dělo by se tak přitom v reálném čase.

Společnost SpiritAI už vyvinula nástroj, který mohou vývojáři využívat ke sledování diskuzních fór a online chatů. Intel by jej chtěl uzpůsobit právě i komunikaci mezi hráči, ačkoliv ani jedna ze společností zatím neuvedla, kdy by případné implementace chtěla dosáhnout. Z dostupné prezentace jde o otázku let.

Dle Intelu by technologie mohla být umístěna v cloudu, ale i místně v počítačích, telefonech nebo na herních konzolích. O jejím využití by ve finále rozhodovali sami vývojáři her. Ačkoliv sami zástupci Intelu připouštějí, že si uvědomují obtíže jinak jistě vznešeného záměru. Hlasový chat ve videohrách je součástí audio mixu, který obsahuje hudební soundtrack, efekty a hlasy klidně desítky hráčů, kteří se navzájem překřikují.

Přimyslete chabou zvukovou kvalitu a může se zdát, že Intel stojí před nesplnitelným úkolem. Nehledě na stanovení mantinelů pro určení nevhodné mluvy či vůbec rizika spjatá s omezováním svobody slova. Intel se zmínil, že veškerá nastavení by byla na herních vývojářích, ačkoliv většina se shoduje, že přílišná regulace by mohla vést k odmítavému postoji hráčů.

Možná se tedy časem opravdu dočkáme toho, že technologie bude natolik pokročilá, že v reálném čase rozpozná, zda má být někdo „umlčen“, protože se chová hrubě nebo urážlivě. Dle Intelu je ale pro její vývoj nejdřív potřeba nezbytné nasměrování lidskou rukou.

Například formou nahrávání komunikace a jejího následného hodnocení člověkem, který rozhodne a naučí stroj, jaký typ komunikace už je přes čáru. Nepochybně jde o zajímavý nápad, který může zážitek z hraní a hráčské komunikace učinit korektnějším. Otázkou však je, jestli by se také zároveň nestal méně zábavným.