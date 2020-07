Koronavirus ovlivnil dodávky serverů a SSD

Hewlett Packard Enterprise (HPE) je jedna ze dvou firem, která vznikla dělením původního Hewlett-Packard. V posledních letech prošla divokými změnami, když oddělovala sekci služeb do DXC Technology a prodávala softwarový byznys Micro Focusu. V době cloudu se snaží se svým primárním zaměřením na hardware do datových center zůstat relevantním hráčem.

Dlouholetý ředitel tuzemské pobočky HPE Jan Kameníček v rozhovoru pro Lupa.cz popisuje, jak zdejší trh zasáhl COVID-19 nebo že už zde HPE má ve správě hardware za 750 milionů korun, který pronajímá zákazníkům.

Projevila se nějak na vašem byznysu v Česku situace kolem viru COVID-19?

Zrovna končíme třetí fiskální kvartál a měli jsme paradoxně jedno z vůbec nejlepších období. Nedávno jsem se díval na tržní podíly a v prvním kalendářním čtvrtletí jsme posílili na číslo jedna v serverech i datových úložištích. Je to dané tím, že na českém trhu vnímám určité zpoždění oproti ostatním zemím. Další čtvrtletí už vidím mírný pokles. Do pozice generálního ředitele HP jsem nastoupil v roce 2008 v okamžiku, kdy padli Lehman Brothers. Pamatuji si, že i tou dobou jsme měli výborné výsledky, ale problémy přišly až následující rok. Obávám se, že to teď bude podobné. Teď ještě dobíhaly rozjeté projekty, ve státní správě se zatím neredukovaly rozpočty, vše více méně běželo na základě rozběhnutých věcí.

Tuzemští provozovatelé datových center a cloudových a dalších služeb okolo během karantény i před ní hlásili problémy s dodávkou hardwarových komponent. Bylo to způsobené narušeným dodavatelským řetězcem i předzásobováním. Pozorovali jste tyto problémy také?

Určitě ano, zasažený tím byl celý trh. I proto jsem rád, že se nám podařily udělat dobré obchodní výsledky, protože ty se počítají podle dodaného hardwaru, nikoliv prodaného. Byly velké problémy s dodávkami, přičemž problémy částečně přetrvávají. Je nedostatek komponent, primárně z Číny. V Číně se v lednu slaví nový rok, což znamená, že v podstatě všichni Číňané jedou za rodinami, čímž se na týden až dva naruší běžný provoz. A do této situace přišly restrikce ohledně COVID-19. Továrny jely v omezeném režimu více než měsíc, což vytvořilo nedostatek komponent potřebných pro výrobu.

Mohou dnes vaši zákazníci počítat s běžnými dodacími lhůtami?

Velmi závisí na tom, co si objednávají. Některé produkty jsou k dispozici do dvou týdnů, některé i za více než šest týdnů. Největší problémy byly s dodávkou některých typů serverů, chyběly nám základní desky. Dále je samozřejmě problém s některými SSD disky.

