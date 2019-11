Libra – Sociální a finanční data zůstanou oddělena

Jeden z autorů Libry, nové digitální měny Facebooku, tvrdí, že jakmile bude spuštěna, data ze sociální sítě a ta platební, zůstanou oddělena. Christian Catalini, hlavní ekonom dceřinné společnosti Calibra, ujišťuje, že její příjmy budou plynout z reklamy, nikoliv z prodeje osobních dat.

„Zavedeme potřebná opatření, aby k propojení dat nedošlo. Nejde nám o využití dat za účelem zobrazování a prodeje více reklam. Chceme stavět na nových funkcích, které nabídne peněženka Calibra.“

Díky blockchainu budou transakce s Librou probíhat rychle, bez prostředníků a dodatečných poplatků, přičemž informace o těchto transakcích mají být oddělené od informací ze sociální sítě. Navíc Calibra nebude jedinou možnou peněženkou pro uchovávání Libry, uživatelé budou moct využít i konkurenční digitální peněženky, s nimiž bude kompatibilní. Mnozí odborníci však nad tím, že Facebook dokáže data ochránit, pochybují.

Spuštění projektu zatím brzdí tlaky vlád, které se obávají, že nová digitální měna může ohrozit hodnotu eura a dolaru, vést k nezákonné privatizaci peněz anebo k jejich praní. V důsledku těchto tlaků projekt opustilo už několik jeho podporovatelů a šéf Facebooku Mark Zuckerberg nakonec slíbil, že Libru nespustí, dokud k tomu nedostane posvěcení od amerických zákonodárců. Plánovaný termín spuštění spadající do roku 2020 se tak nejspíš dodržet nepodaří, ačkoliv Catalini zůstává optimistický, obstrukce tohoto charakteru se prý daly očekávat.

„Než se podaří potřebné orgány a kritiky přesvědčit, budeme dál pracovat na zdokonalování Libry.“

Profesor Michael Cusumano z technologického institutu v Massachusetts odhaduje, že Facebook by se mohl inspirovat například v Číně.

„Tamní sociální síť WeChat do svého portfolia přidala WeChat Pay, který se stal enormně oblíbený a už teď je zřejmé, že Facebook z něj čerpá alespoň částečnou inspiraci,“ říká Cusumano, podle kterého navíc Libra může těžit z kompatibility s ostatními platebními systémy, kterou WeChat Pay nenabízí. Naopak proti Facebooku hraje špatné načasování do období, kdy pověst společnosti trpí kauzami souvisejícími s úniky dat a fake news.

„Vláda ani mnozí uživatelé Facebooku nevěří natolik, aby mu poskytovali tak konkrétní data o tom, co a za kolik si kupují nebo kolik mají našetřeno. Facebook musí všechny přesvědčit, že tato data nebude zneužívat nebo prodávat inzerentům, protože pokud někdo ví, za co utrácím, budou to chtít vědět taky prodejci.“

Na dotaz, nakolik bude Libra zabezpečená před výpadky sítě a kyberútoky Catalini uvedl, že její systém byl vyvinut pro „nepřátelská prostředí“.

„Po celém světě bude až stovka ověřovatelů, takže i kdyby síť postihl výpadek a třetina jich z nějakého důvodu zmizela, bude stále funkční.“

Stabilitu má zaručit její zajištění americkým dolarem, přičemž finanční rezervu odpovídající množství digitálních peněz v oběhu budou spravovat centrální banky.

„Nejen tak ledajaké, ale ty s historicky nízkou inflací, vysokou mírou nezávislosti a tradicí. Pokud tedy jako uživatel důvěřujete stávající síti, můžete si být jisti, že hodnota Libry nebude předmětem spekulací. Rozhodně nepůjde o investiční nástroj,“ říká rázně Catalini ve zjevné narážce na digitální měny typu Bitcoin.