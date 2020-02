Máme nedostatky v klíčových digitálních dovednostech

Jak vyplynulo ze studie IDC pro společnost Microsoft, která detailně zkoumala téma digitálních dovedností z pohledu zaměstnavatelů v šesti zemích střední a východní Evropy (CEE), včetně Česka, industriální tradice, inovace a samotné technologie pro úspěch v budoucnosti již stačit nebudou. Je nutné zvýšit investice do lidí a jejich digitálních dovedností. Právě ty totiž patří k nejhodnotnější měně na trhu práce.

Studie „Zpráva o stavu digitálních dovedností v zemích střední a východní Evropy“ jasně potvrdila, že průmyslový svět čelí krizi dovedností. Firmy mají stále větší problém najít zaměstnance s digitálními dovednostmi, především pak v souvislosti s přechodem do cloudu. V provozu i například v personálních a finančních odděleních chybí experti na podnikovou architekturu, analýzu velkých dat (Big Data) nebo pracovníci schopní sladit IT a obchodní cíle, jako jsou dovednosti ITIL (IT Infrastructure Library).

Paradoxní je, že nedostatek digitálních dovedností není u nás ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy vnímán tak urgentně (s výjimkou dovedností souvisejících s AR/ VR a tradičním vývojem aplikací, např. Java a Python). Podíl práce vyžadující znalost umělé inteligence (AI), robotiky a internetu věcí se přitom stále zvyšuje.

„Zvyšování kvalifikace je bezprostřední reakcí na probíhající technologickou a ekonomickou transformaci. Firmy ale stále ještě tráví hodně času zkoumáním tvrdých dovedností. Je čas změnit přístup, podívat také na měkké dovednosti svých lidí, jejich schopnost učit se a pochopit nové znalosti, aby vytvořili pracovní sílu, která se může vyvinout v nová pracovní místa budoucnosti. Stručně řečeno, zvyšování kvalifikace a intelektuální obnova se musí stát samozřejmostí pro každou společnost nebo komunitu, která chce prosperovat,“ říká Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoft Česká republika a Slovensko.

Ze studie vyplývá, že dnes již necelá polovina tuzemských firem (46 %) má zavedené určité programy rekvalifikace (vs. 53,4 % coby průměr zemí střední a východní Evropy). Bohužel tyto programy se často zaměřují na pracovníky, kteří již mají nějaké digitální dovednosti. V budoucnu se tak ještě mohou dále zvýšit rozdíly mezi vysoce kvalifikovanými odborníky a pracovníky bez významných digitálních zručností a zkušeností.