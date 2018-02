Microsoft chce využít blockchainu k zabezpečení vaší totožnosti

Microsoft se dle vlastního vyjádření možnostem využití blockchainu a podobných technologií ve prospěch bezpečnosti a uživatelského soukromí věnuje už rok.

„Nová doba potřebuje nový model digitálních identit, vytvořený s důrazem na soukromí a bezpečnost jak ve virtuálním tak skutečném světě,“ uvádí produktový manažer Microsoftu Ankur Patel. „Než zadávat svá data do nespočtu aplikací a služeb, odkud jsou poskytována řadě dalších subjektů, je lepší mít bezpečný šifrovaný digitální hub, kde můžou mít uživatelé svá data uložena a snadno spravovatelná.“

V rámci těchto snah se Microsoft loni přidal k alianci s názvem ID2020, v níž několik společností spolupracuje na vývoji open-source blockhainového ID systému pro lidi postrádající kvůli svému ekonomickému či společenskému postavení zákonnou dokumentaci, v důsledku čehož nemohou například volit, účastnit se zdravotního pojištění nebo se vzdělávat.

A tento týden Microsoft prozradil některé z výsledků svého úsilí. Pilotním projektem vycházejícím ze zmíněné technologie by měla být cloudová aplikace Microsoft Authenticator, která už dnes umožňuje multi-faktorovou autentizaci.

„Už dnes naši aplikaci k ověření identity užívají denně miliony uživatelů. V další fázi do ní chceme zkusit přidat podporu decentralizovaných identifikátorů,“ říká Patel. V takovém systému by se na blockchainu nacházelo jen zahašované ID, reálná data o totožnosti uživatele by byla zašifrována a uložena na off-chain ID hubu. „Jakmile se nám toto podaří, aplikace a služby budou schopny interagovat s uživatelskými daty za využití běžných messagingových prostředků, skrz které uživatelé už jen udělí svůj souhlas.“

Ač Microsoft v současnosti plánuje ve velkém, využití blockchainu pro bezpečnost a autentizaci ve skutečnosti není ničím novým. Například estonská bezpečnostní společnost Guardtime využívá blockchain k vytváření tzv. Keyless Signature Infrastructure (KSI), jakožto alternativy k běžné PKI.

Už v roce 2016 svou technologií zabazpečila zdravotní záznamy milionu Estonců a ve svém oboru patří k nejúspěšnějším na světě. Podle analytické společnosti G2 Crowd lze očekávat, že na blockchainové zabezpečení letos přejde celá řada firem zabývajících se správou databází, v budoucnu se pak prý dá očekávat jeho využití i na úrovni vlád, nejen v oblasti zdravotnictví.