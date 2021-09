Microsoft se zaměřuje na podporu hybridních pracovních režimů

V roce 2010 Microsoft přišel s chytrou kamerou Kinect, která dokázala rozeznat uživatele Xboxu a automaticky jej přihlásit. Stejný princip chce firma využít také při videokonforencích a aktuálně ohlásila podporu nové řadě inteligentních kamer, které mají najít uplatnění zejména při setkáních skrz Teams. Jde však jen o jednu z novinek, kterou Microsoft pro hybridní pracovní režimy chystá. Vylepšení se dočká také Outlook nebo PowerPoint.

Dle firmy jde o reakci na něco, co její šéf Satya Nadella nazval „hybridním paradoxem“. Jak ukazují průzkumy, 70 % zaměstnanců se chce vrátit z home office do kanceláří, zároveň však vyžadují vyšší flexibilitu a možnost pracovat i z domova. Právě takovým se Microsoft pokouší nabídnout technologie, které zajistí, že i vzdálení pracovníci se budou cítit přítomni, ať už jde o chytré reproduktory, rozměrné Surface Hub monitory nebo nově chytré kamery, které je nejsnazší přirovnat k v úvodu zmíněnému Kinectu, jakkoliv ten přílišnou oblibu nenalezl. Rozpoznávání obličeje, které bude fungovat na obdobném principu, bude součástí chytrých kamer, které v nadcházejících měsících uvedou na trh firmy jako Jabra, Neat, Poly nebo Yealink.

Schopné budou nejen rozpoznat uživatele, ale také odezírat z úst a gest a automaticky uživatele vytáhnout do popředí Teams konference, jestliže ta bude nastavena, aby upřednostňovala právě hovořící účastníky. S využitím umělé inteligence systém navíc dokáže videokonferenci nejen nahrát, ale také rozčlenit dle potřeb uživatele. Dle průzkumu společnosti Frost & Sullivan, na nějž se Microsoft odkazuje, v současnosti jen necelých 8 % meetingů umožňuje připojení též obrazem, zejména kvůli častým technickým problémům způsobujícím, že vzdálení uživatelé se cítí druhořadě. Chytré kamery by to měly změnit.

Krom této novinky se Teams dočkají také implementace tzv. Presentation Coache, který je od března součástí PowerPointu, v němž s pomocí umělé inteligence dokáže analyzovat různé aspekty prezentace a nabídnout radu. Stejným způsobem bude nově radit taky v Teamsech, kde bude dávat doporučení ohledně rychlosti projevu, varovat, skáčete-li druhým příliš často do řeči, nebo připomínat chvíle, v nichž bude prostor pro otázky. Pod názvem Speaker Coach se v Teamsech objeví v příštím roce.

Pro práci na dálku však bude přizpůsoben též Outlook. K RSVP – potvrzení o účasti či neúčasti na schůzce – přibude možnost uvést, zda dotyčný bude přítomen osobně či vzdáleně. Na základě těchto informací bude moct organizátor schůzku přizpůsobit. Tzv. working hours neboli pracovní doba pro změnu umožní předem zadat lokaci, ze které budete v dané období pracovat.

A konečně PowerPoint, ten se přidává k aplikacím, které umožňují ke vzdálenému prezentování slajdů přidat malé video okno zachycující prezentujícího. Microsoft funkci nazval Cameo a objevit by se měla už zkraje příštího roku.