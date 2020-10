Microsoft ukončil podporu Office 2010, uživatelům podsouvá Office 365

Microsoft svým uživatelům v úterý připomněl, že Office 2010 a Office 2016 pro Mac obdržely poslední bezpečnostní aktualizaci. Balíky tak sice budou fungovat i nadále, uživatelé se však postupem času mohou vystavovat bezpečnostnímu riziku. Office 2010 byly představeny v dubnu 2010 a dostalo se jim standardní desetileté podpory. Oproti tomu Office 2016 pro Macy byly k dispozici od září 2015 a trvání jejich podpory bylo poloviční.

A jako obvykle, Microsoft při této příležitosti apeloval na přechod na předplatitelský balík Office 365, respektive aplikace sady Microsoft 365 Apps, která je v nabídce kancelářských balíků pro Microsoft v současnosti prioritní. Předpoklad je přitom takový, že všichni uživatelé dřív nebo později u předplatitelského modelu software-by-subscription stejně skončí. Což ostatně vyjádřil i Jared Spataro, šéf Microsoftu 365.

„Rozumíme, že každý se nachází v různé fázi své cesty přechodu do cloudu a jsme připraveni naše zákazníky při přechodu k aplikacím Microsoft 365 podporovat,“ uvedl.

Všechny ostatní přitom vymezil poměrně úzce: „Pro uživatele se specifickou potřebou používat on-premise nebo hybridní řešení, například v prostředí bez internetového připojení, nabízíme Office 2019, trvalou verzi, která však nebude dále aktualizována.“

Přání dostat co možná nejvíce uživatelů do pozice plátců pravidelné paušálu Microsoft nijak netají. Ostatně, v minulosti Office 365 opakovaně oficiálně upřednostňoval před alternativami placenými jednorázově. Už v minulosti také avizoval, že on-premise verze dalšího softwaru jako je Exchange Server nebo SharePoint Server, přejdou rovněž do předplatitelského modelu, nejspíš už příští rok.

Office 2019 by se v druhé polovině příštího roku sice ještě měly dočkat nástupce s trvalou licencí (Office 2022?) a i když o úplném ukončení vydávání těchto verzí Microsoft zatím nehovořil, spekuluje se, že s ukončením on-premise verze Exhange Serveru dojde ve finále i k ukončení trvale licencovaných verzí balíku Office.