Microsoft uvedl vlastní nástroj pro vývoj blockchainových aplikací

Microsoft na své cloudové platformě Azure zveřejnil speciální vývojářský kit pro práci s blockchainem. Pomoci má integraci blockchainové technologie v rámci nejrůznějších služeb Microsoftu a SaaS nabídek třetích stran.

„Kit rozšiřuje naše dosavadní vývojářské šablony a možnosti produktu Azure Blockchain Workbench,“ uvádí Marc Mercuri, šéf blockchainových vývojářů Microsoftu.

Azure Blockchain Development Kit Version 1.0, jak zní plný název novinky, má firmám pomoci s rychlou adaptací distribuovaných ledgerů a výrazně urychlit vývoj aplikací; z měsíců práce se dle proklamací Microsoftu mají stát dny. Uživatelé díky kitu budou moct integrovat blockchainové technologické postupy do již existujících systémů a aplikací a zefektivnit tak například práci v rámci služeb Microsoft Flow či Logic Apps. K tomu kit rozšíří možnosti práce v rámci rozhraní REST API.

„Když vidíme, co klienti poptávají, naše týmy nacházejí nové způsoby, jak může Microsoft pomáhat vývojářům v usnadnění a urychlení jejich práce,“ uvedl při prezentaci novinky Mercuri.

Azure Blockchain Development Kit má dle něj pomáhat především ve třech oblastech – s vytvářením komunikačních rozhraní pro klienty z řad mobilních operátorů a vývojářů z oblasti IoT; s integrací dat, softwaru a médií, které jsou mimo chain, jako jsou například dokumenty Office, video obsah či CAD soubory; s distribucí chytrých kontraktů a obchodních sítí založených na blockchainu.

V rámci tématu můžeme připomenout i to, že Microsoft letos též ohlásil plán na spuštění pilotního projektu blockchainové ID platformy, která by uživatelům umožnila spravovat přístup k citlivým online informacím skrz šifrovaný datový hub. Takto decentralizovaný ID management by uživatelům přinesl lepší zabezpečení jejich digitální identity. Microsoft také opakovaně uvádí, že se snaží najít způsob, jak využít blockchainu a dalších typů distribuovaného ledgeru k vytvoření nových typů digitálních identit, aby posílil soukromí a bezpečnost na internetu.

„Azure Blockchain Development Kit je dalším krokem na naší cestě za zpřístupněním a zrychlením vývoje end-to-end blockchainových aplikací pro každého, kdo má nápad. Vytvořené aplikace poběží v síti, která má vyšší cloudový výkon, než jaký můžou nabídnout jiní poskytovatelé, navíc umožňujeme spolupráci v rámci Azure Active Directory,“ říká Mercuri.