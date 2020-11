Miliarda dolarů z černého trhu mizí v Bitcoinech neznámo kam

Z účtu navázaného na nechvalně proslulý server Silk Road začala být převáděna takřka miliarda dolarů v Bitcoinech. Silk Road bylo darkwebové černé tržiště, na kterém bylo k sehnání vše, od zcizených informací z platebních karet, přes drogy až po nájemné vrahy. Americká vláda ho po rozsáhlém vyšetřování uzavřela v roce 2013.

Na probíhající transakci zahrnující 69 370 virtuálních mincí upozornily analytické společnosti Elliptic a Ciphertrace, ačkoliv není vůbec jasné, zda je za ni zodpovědný provozovatel Silk Road, úřední orgány nebo hackeři. Online peněženka, ze které peníze mizí, je dle webu BitInfoCharts čtvrtou nejbohatší bitcoinovou adresou na světě.

Jednou z teorií je, že účet napadli hackeři a peníze převádějí ve svůj prospěch, ať už za účelem jejich vybrání nebo udržení v bezpečí. Zájem na nich však mohou mít také orgány činné v trestním řízení. Už v letech 2014 a 2015 federální policejní služba Spojených států vydražila 175 000 virtuálních mincí zkonfiskovaných z jiného účtu souvisejícího se Silk Road, respektive z účtu zakladatele tržiště Rosse Ulbrichta. Ten byl v roce 2015 odsouzen ke dvěma doživotním trestům a dalším čtyřiceti letům vězení za praní špinavých peněz, hackerství, obchodování s falešnými dokumenty a spiknutí za účelem obchodu s drogami.

Podle spoluzakladatele společnosti Elliptic Toma Robinsona může být za aktuální transakcí právě Ulbricht či spíše někdo jiný se Silk Road spjatý, jelikož není příliš pravděpodobné, že sám Ulbricht by byl schopen z vězení takovou transakci realizovat.

Není vyloučeno, že peněženku napadli hackeři a její majitel se před nimi nastřádané Bitcoiny snaží uchránit převodem na jiný účet. Dle analytiků hackeři právě o to usilují nejpozději od loňského září.

„Sice vědí, že účet je bedlivě sledován, ale taky vědí, že dnes žijeme v hektické době, kdy úřady mají plné ruce práce s jinými zásadními událostmi ovlivňujícími světové dění. Možná doufají, že se jim podaří uniknout jejich pozornosti,“ hodnotí Alan Woodward, počítačový vědec z Univerzity v Surrey.

David Gerard, autor knihy Attack of the 50 Foot Blockchain, zabývající se vznikem a rozvojem virtuálních měn, o této variantě pochybuje: „Nejsem si jistý, že by kriminálníci dokázali peníze vybrat. Jednak s ohledem na jejich množství a také proto, že všichni ten účet sledují. To je problém Bitcoinu – jestliže hodláte dělat milionové obchody s drogami, asi byste k tomu neměli používat veřejný ledger. Sledovat pohyb Bitcoinu je jednoduché a každý může dohledat, kam peníze proudí.“

Kam tedy proudí? To snad ukáží příští dny…