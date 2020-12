Množství uživatelů GitHubu se do pěti let zdvojnásobí

Webová služba GitHub ve svých odhadech týkajících se budoucnosti open sourcu očekává, že množství vývojářů, kteří ji využívají, se do pěti let téměř zdvojnásobí. V současnosti s GitHubem pracuje na 56 milionů vývojářů, do pěti let by jich mělo být až 100 milionů.

Ve výroční zprávě State of the Octoverse GitHub zmiňuje též víc než 60 milionů repositářů přidaných jen za uplynulý rok a téměř 2 miliardy příspěvků. Většina růstu se odehrává mimo území Spojených států, přičemž 66 % aktivních uživatelů pochází ze zemí mimo severoamerický kontinent. Množství přispěvatelů ze Spojených států se dokonce poměrně propadlo z 30,4 % v roce 2015 na současných 22,7 % a komunita GitHubu sílí zejména v Číně (9,76 %) a v Indii (5,2 %).

Odhady hovoří o tom, že v roce 2025 se množství přispěvatelů z USA ustálí na 16,4 %, z Číny na 13,3 % a z Indie na 7,9 %. Za zmínku stojí také výhled pro Brazílii (3 %) nebo Nigérii (1,5 %). Za růst jsou už dnes zodpovědní nejen samotní vývojáři, ale ve velké míře také školitelé. Další uživatelé jsou ze sektorů datových analýz či vědy.

Co ještě z reportu vyplývá?