Na 5G síť si počkáme, revoluce se prozatím nekoná

5G v 8K v našich samořiditelných automobilech, 100x rychlejší než 4G? Nadšení z nových technologií je přirozené a laskavé – ale když překročí určitou mez, tak také naivní a nerealistické, jako v případě 5G sítě.

Realisticky řečeno, oslavovaná 5G síť zkrátka tak rychlá nebude, je to jen další evoluce standardu a v příštích několika letech se omezí jen na pár měst, na pár konkrétních částí, a to jen v několika konkrétních zemích, v nichž navíc Česká republika ani nemusí figurovat.

Proč tedy kupovat nový smartphone jen proto, že zvládne 5G? Správně, z žádného důvodu; není to smysluplné a velmi pravděpodobně nebude ani v příštím roce, a dost možná ani v roce 2021.

5G navíc není jedna jediná technologie, ale spousta sub-standardů. Mezi nimi na dobrém místě figuruje německý Deutsche Telekom, tedy T-Mobile, to je nutné přiznat a ten také dává naději, že by ČR mohla patřit mezi země, které se s bezdrátovým standardem setkají jako jedny z prvních. 600 MHz 5G pásmo by navíc mělo být široce dostupné, s rychlostí přenosu až 100 MB za sekundu.

Ani ta však nebude ihned, a první smartphony schopné toto pásmo podporovat mají vyjít nejdříve v polovině letošního roku, možná ani to ne.

Problém také spočívá v šíření pásma: současná americká řešení od Verizonu a AT&T mají velmi slabý dosah, a to bude potřeba ještě vyřešit. T-Mobile je na tom opět lépe, ale to je pouze jediný operátor.

Reálné nasazení 5G sítě? Ve velkých zemích jako USA, a když mluvíme pouze o větších městech, tak lze za realistický považovat rok 2025. ČR je malá, větší míru pokrytí však dříve očekávat nelze; opět, u 600 MHz pásma T-Mobilu je situace možná, ta by tu mohla být rychleji a efektivněji.

A první místa, kde se 5G objeví, stejně nebude mít až tak vysoké užití: Wi-Fi má totiž mnohem lepší propustnost a je docela hojně rozšířená, obzvláště u nás.

5G je bezpochyby zajímavá technologie a ve své době může mnohé změnit, avšak přestaňme hovořit o revoluci. I kdyby měla přijít, ještě to nebude několik let.