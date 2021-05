Noční mód v mobilu nezajistí lepší spánek navzdory tvrzení Googlu a Applu

Nová studie z Univerzity Brighama Younga v americkém Utahu ukazuje, že schopnosti chytrých telefonů, které proklamují jak Apple, tak Google, jsou zcela nesmyslné. Konkrétně jde o funkčnost nočního módu, který dokáže přizpůsobit barvy displeje do teplejších odstínů a teoreticky tak uživatelům pomoci rychleji usnout.

„Obecně se má za to, že modré světlo narušuje tvorbu melatoninu a spánkový cyklus. Potlačovat ho a ulevovat tak očím, má noční mód, který Apple představil v roce 2016, přičemž brzy ho následovaly též telefony s Androidem nabízejícím podobnou možnost. Dnes už touto funkcí disponuje většina chytrých telefonů. Tvrzení o lepším spánku však dosud byla jen teoretická, vydávaná výrobci telefonů. My jsme teď zjistili, že noční mód spánek žádný způsobem nezlepšuje ani lidem nepomáhá usnout,“ uvádí autoři studie.

Takový závěr vzbuzuje zásadní otázku: Nemají snad Apple a Google důkaz, že něco funguje, než to skrze svá marketingová oddělení vytroubí do světa? A co na to kontrolní orgány? Stručná odpověď na obě otázky by byla nejspíš záporná, i proto by však měla jasnou pozici zaujmout IT komunita, přestože se v tomto případě nejedná o jednoznačnou IT problematiku.

Autoři studie její účastníky rozdělili do tří kategorií: ty, kteří telefony používali v noci se zapnutým nočním módem, ty, kteří je používali v noci bez tohoto módu, a ty, kteří v posteli před spaním nepoužívali telefon vůbec. Následně měřili čas do usnutí, dobu trvání jejich spánku a kvalitu. Rozdíly mezi kategoriemi nenašli prakticky žádné, vyjma zjištění, že ti, kteří byli více unavení (většinou z nedostatku spánku), usínali rychleji, bez ohledu na to, zda usínali s telefonem, nebo bez něj, ať už měl noční mód zapnutý, či nikoliv.

„Výsledky ukazují, že modré světlo není jednoznačnou příčinou problémů s usínáním. Mentální kapacita, kterou si žádá psaní zpráv, brouzdání po internetu nebo přidávání příspěvků jsou také důležitými faktory, které ovlivňují náš spánek. Noční mód může ztlumit světelnost displeje telefonu, sám o sobě však nijak nepomáhá usínání ani zůstání vzhůru,“ shrnují výsledky studie její autoři.

V ní mimo jiné citují svého kolegu, profesora psychologie Chada Jensena, dle kterého „sice existuje řada důkazů naznačujících, že modré světlo povzbuzuje pozornost a ztěžuje usínání, je však důležité uvážit, nakolik takovou stimulaci způsobuje světlo a nakolik další kognitivní a psychologické faktory“.

Jak Apple tak Google už, zdá se, informace o lepším spánku ze svých online zdrojů odstranily, vyhledávač odkazy na ně ale stále najde. A ač se studie věnovala zejména Applu, přístup Googlu byl v dané věci prakticky totožný. Využily tak obě společnosti obecných představ založených na vágních medicínských komentářích ve prospěch svého marketingu, aniž by uváděné skutečnosti měly podložené opravdovým výzkumem? Nebo výzkum provedly, zjistily, že nic neprokazuje a rozhodly se líbivý závěr marketingově vytěžit tak jako tak? Jak praví Hanlonova břitva: Nehledejte zlý úmysl tam, kde je dostatečným vysvětlením hloupost.

V Applu jsou však vším, jen ne hloupými či snad nekompetentními. Byla tedy tvrzení o pozitivním vlivu utlumení modrého světla zlým úmyslem nebo prostou nedbalostí, bez ohledu na to, zda jsou pravdivá, či nikoliv? A v ohledu důvěry k Applu či Googlu, záleží na tom vůbec? Z pohledu IT komunity ve skutečnosti nejde o to, že výrobci mobilních telefonů lžou o tom, že uživatelům zlepší jejich spánek.

Kauzu je třeba vidět jako indikátor toho, že firmy nemají zjevný problém tvrdit něco, co nemají podloženo fakty. A jestliže dokážou klamat v otázkách spánku, kdo zaručí, že tak nebudou činit v otázkách zabezpečení nebo soukromí? IT komunita sice dobře ví, že je namístě být vůči prohlášením výrobců obezřetný, jestliže však jde o takové giganty jakými jsou Google a Applu, je snadné jim leccos odpouštět. Jen tak nečiňme s naprostou lehkomyslností.