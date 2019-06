Podnikatelé, nevědí, co jsou chytré služby, ale investují do nich a používají je

Respondenti si pod pojmem chytré služby představují takové, které ulehčují komunikaci se zákazníkem (26 %), nebo se domnívají, že jde o IT technologie obecně (18 %). Konkrétní softwarové nástroje bylo schopno uvést jen 16 % dotázaných. Průzkum si od agentury Ipsos nechala zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a proběhl na vzorku sta podnikatelských subjektů, z nichž 70 % byly firmy a 30 % OSVČ.

„Průzkum potvrzuje dlouhodobý trend zvyšování podílu poptávek po službách prostřednictvím internetu. Stále ale jde jen o pětinu celkového počtu objednávek. Překvapující bylo zjištění, že nezanedbatelný počet podnikatelů se domnívá, že web sám o sobě znamená zprostředkování chytré služby. Drtivá většina webů a online aplikací však chytrých ani zdaleka není. Jejich zadavatelé zapomínají nastavovat kritéria úspěšnosti, nezajímají se o to, zda jejich online aplikace vede ke zkvalitnění služeb, nepočítají, zda jim vynaložené investice přináší adekvátní množství poptávek a objednávek z internetu. Je třeba mít na paměti, že jakýkoliv online projekt musí někam strategicky vést a dobrý designer musí tento cíl při návrhu webu vzít v potaz,” říká Lukáš Pilka,kreativní ředitel digitální agentury BlueGhost.

„I když vliv internetu a sociálních sítí je značný a stoupající, pro samotný byznys je to minoritní zdroj obchodních vztahů. To platí i pro segment malých a středních firem. Stejně jako u živnostníků, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR předpokládá, že postupem času bude tento podíl narůstat,” uvádí Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Téměř polovina podnikatelů uvedla, že má profil na sociálních sítích. Využívají ho především k propagaci (85 %) a komunikaci s klienty (72 %). Sociální sítě také využívají k získávání zpětné vazby (62 %) a přímo k prodeji (40 %). Naopak zanedbávají kyberbezpečnost, do které investovalo jen 41 % dotázaných, z toho však pouhých 11 % investovalo více než 50 000 korun. Dále z průzkumu vyplývá, že za nejdůležitější cílovou skupinu považují podnikatelé firemní zákazníky (74 %), mladé lidi do 25 let (51 %) a seniory (47 %).

Dotazovaní podnikatelé často dokázali uvést nástroje, pomocí kterých zlepší nabízenou službu a přiblíží ji více klientům. Mezi ně patří optimalizovaná logistika, využití cloudu či mobilní a webové aplikace. Řada z nich také uvedla příklady nástrojů, které usnadňují fungování firmy, jako je online účetnictví či videohovory.