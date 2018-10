Poptávka po vývojářích blockchainu stoupá, rostou i platy

Kromě samotných pracovních pozic rychle roste i platové ohodnocení. Průměrný plat (resp. medián) v USA v současné době činí 127 000 dolarů, u zkušených vývojářů se může vyšplhat až ke 172 000, vyplývá z dat společnosti Janco Associates.

„Po ERP a blockchainu je vysoká poptávka. Pracovníci se mohou těšit na další zvyšování platu,“ popisuje CEO firmy Victor Janulaitis v e-mailu pro Computerworld.

Další firma jménem Hired, která se zabývá zprostředkováním náboru zaměstnanců, uvádí ještě vyšší platy pro blockchainové vývojáře – od 150 po 175 tisíc dolarů ročně. To už je srovnatelné s vývojáři umělé inteligence.

Softwaroví inženýři si oproti tomu v průměru vydělají 137 000 dolarů, uvádí generální ředitel Hired Mehul Patel.

„Od konce roku 2017, kdy jsme blockchain začali uvádět jako povolání na naší platformě, se poptávka po vývojářích blockchainu zvedla o 400 %,“ popsal Patel v e-mailu. „Blockchainový inženýr přitom prozatím není běžně ustanoven jako samostatná pracovní pozice. Blockchain je místo toho stále častěji zahrnut jako součást back-endu a strojového učení.“

Blockchain by podle Patela měl transformovat vše, od toho, jak lidé ověřují svou identitu až po finanční transakce – jako volba budoucí kariéry by tak měl ještě delší dobu vydržet.

„Zkombinujte jeho obrovský potenciál s faktem, že jde o nové a rostoucí odvětví, a věřím, že poptávka po této pracovní pozici bude v blízké budoucnosti i nadále růst,“ dodává Patel.

Velmi populárním trendem současnosti je externí práce, při které nemusí pracovník docházet do firmy. To by mohlo být pro vývoj blockchainových řešení snesitelné. „Z nedávno provedené studie dokonce vyplynulo, že přes polovinu zaměstnanců v technologiích by chtěla plně pracovat vzdáleně,“ popisuje Patel.

Podle analytické společnosti Burning Glass Technologies se za posledních 12 měsíců zvýšil celkový počet pracovních pozic souvisejících s blockchainem na 12 006, což je růst o 316 %. Ještě v červnu oznamovala stejná analytická firma jen 5 743 pracovních pozic.

Významným důvodem k vysokému platovému ohodnocení je nedostatek pracovní síly, ale také fragmentace trhu. Některé firmy mají zájem o specifické implementace blockchainu typu Solidity nebo Hyperledger Composer, vysvětluje CEO firmy Citizens Reserve a bývalý ředitel technologií a bankovní praxe v Deloitte.

„To je to první, na co myslí, když se ráno probudím: kde najdu více inženýrů do týmu,“ popsal dříve v rozhovoru pro Computerworld.

Problém s nedostatek zaměstnanců se bude do budoucna s největší pravděpodobností stupňovat, obdobně jako u valné většiny dalších oblastí v informačních technologiích. Čím specializovanější obor, tím horší – a blockchain je velmi specializovaný.

Celá technologie navíc ještě tak úplně nepředvedla, čeho je schopná a proč si ji osvojit; to může do budoucna být problém pro ty informatiky, již se rozhodnou na mladé odvětví zaměřit.