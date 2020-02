Potřebujete stolní počítač, ale nemáte místo na „bednu“? Zkuste all-in-one!

Co vůbec je all-in-one počítač?

All-in-one počítače jsou dnes už často prodávanými modely do kanceláří, ale i do domácností. Jejich nabídka se postupně rozšiřuje, jejich design se stává elegantnějším a možnosti využití stále širšími, spotřeba energie se stále snižuje.

Jednoduše se dá all-in-one počítač popsat jako počítač vložený do těla monitoru. To znamená, že all-in-one, to je jen monitor, klávesnice a myš. Samotný počítač je za obrazovkou. Podobně jako u notebooku, kde je počítač ve spodní desce, na které je pak klávesnice, jsou u all-in-one počítačů komponenty zapracovány za obrazovku.

Monitor, klávesnice a myš

Na stole budete proto mít jen monitor se širokou podstavou (je těžší než běžný monitor, a tak se musí zajistit stabilita), dále klávesnici a myš. Budete osvobozeni nejen od „bedny“, ale také od spousty kabelů, zejména když sáhnete po bezdrátové variantě myši i klávesnice. Některé modely mají klávesnici dokonce již zabudovanou přímo k monitoru.

Když vyberete variantu s bezdrátovou myší a klávesnicí, k zařízení povede všeho všudy jeden kabel z elektrické zásuvky do monitoru. A to je skvělá zpráva pro všechny, kdo nechtějí při úklidu bojovat se spoustou kabelů, přetlačovat se s nimi s nimi o místo na stole. Příznivý je i fakt, že all-in-one počítač se dá občas někam přenést. Sice k přenášení vyloženě určen není, ale dá se to realizovat poměrně snadno. All-in-one je celkem lehký a vede k němu jen jeden kabel.

Monitor all-in-one počítače navíc nabízí po stranách spoustu místa pro rozhraní (konektrory), kterých se sem rozhodně vejde víc než třeba na notebooky. Vždy proto budete mít dostatek USB slotů, čtečku paměťových karet nebo i vstup pro kabel s internetem.

Co čekat od all-in-one počítače po stránce výkonu?

Možná si říkáte, že all-in-one počítače budou jen nějaké hračky s minimálním výkonem, když mají vše důležité zapracované za obrazovkou, všechny komponenty se musejí vejít do malého prostoru, a ještě tam s nimi občas sedí i optická mechanika (čtečka CD a DVD disků), která zabere setsakramentsky hodně místa.

Pravdou je, že all-in-one počítače nepatří k nejvýkonnějším počítačům na trhu. Takže hráči náročných her si na nich moc nezahrají. Ale ruku na srdce, hráč pokročilých online her jistě sáhne po velké bedně, do které se dá kdykoliv zapracovat rozšíření ke zvýšení výkonu nebo kapacity. A bedně to místo na stole nebo pod ním jistě rád věnuje. U all-in-one modelů se rozšiřovat moc nedá.

Ovšem pozor! All-in-one počítače nejsou žádné pomalé plečky, které by neobstály v běžné kanceláři, v domácnosti nebo na prezentacích! Jde o modely s velmi dobrým výkonem, který stačí na všechny kancelářské pracovní procesy, pro práci s fotkami, sledování filmů a videí, klasické brouzdání po internetu, pro online bankovnictví. Často totiž mají SSD disk nebo disky hybridní.

Když budete mít all-in-one počítač doma a chtít po něm běžné věci, rozhodně nebudete vnímat žádná zpoždění v odezvě počítače. Pouze opravdu náročné hry nebo obrovské interaktivní grafické programy by pro něj byly problémem.

All-in-one počítače reagují i na dotyk nebo na dálkové ovládání

Spousta modelů má dotykovou obrazovku, což je skvělé právě pro sledování filmů, prohlížení fotek, ale také pro ovládání prezentací třeba ve škole, na konferenci, také k prezentaci organizace, firmy či školy hned ve vstupní hale, a podobně.

Dálkovým ovladačem pro počítače (který je nutno pořídit samostatně) se z all-in-one může stát velmi chytrá televize. Obrazovky jsou k mání totiž opravdu velké. Díky tomu značně ušetříte, protože si koupíte počítač a televizi v jednom. Jen se předem ujistěte, že u vás nebude kolidovat sledování televize (jedním členem rodiny) právě s prací na počítači (jiného člena rodiny).

Výprodeje, nákupy na splátky a podobná lákadla

Nákup all-in-one je investicí, na kterou je nutné pár měsíců šetřit. Při výprodejových akcích se sice dají sehnat modely za příjemnou cenu, ale mnohdy jde o modely starší, s nižším výkonem. Vždy myslete na to, že kapacitu jen tak nerozšíříte, v all-in-one počítači k tomu není prostor (na rozdíl právě od klasické „bedny“).

Lépe je sáhnout po novějším a výkonnějším modelu, u kterého máte jistotu, že jen tak nezestárne. Jestli nemáte našetřeno, nabízí se nákup kreditní kartou, případně na splátky nebo se spotřebitelskou půjčkou. Než se rozhodnete, zda budete počítač financovat na dluh, vždy si zodpovědně rozmyslete, jestli máte na jeho splácení, a také si zjistěte, jaké jsou podmínky úvěru (kreditka a nákup na splátky jsou také úvěr).

Kreditní karty nabízejí cirka 50 dní dluhu zdarma, ale pak naskočí vysoké úroky. Splátkový prodej může být bez navýšení, ovšem to je nutné si pečlivě ověřit. Mnoho spotřebitelských půjček je nabízeno zcela zdarma (bez úroků a poplatků), dokonce až do 16 000 korun na 4 měsíce, což dneska na koupi all-in-one počítače s velmi dobrými parametry stačí (8 GB RAM, 1000 GB disk a 3,1 GHz frekvence procesoru). Informace o půjčkách jsme našli v online srovnávači půjček Hyperfinance.cz, který na jednom místě porovnává bankovní i nebankovní půjčky napříč celým trhem, a to právě i s podmínkami jejich poskytnutí.

Kam se all-in-one počítač hodí nejvíce?

Z toho, co jsme o all-in-one počítačích už napsali, je jasné, že se jedná o skvělou volbu všude tam, kde se po počítači bude chtít klasická kancelářská práce s dokumenty, práce s fotkami, s videem, surfování internetem a podobně, a kde se zároveň cení každý centimetr čtvereční prostoru, kde si uživatelé nepřejí mít spousty kabelů nebo kde zkrátka nestojíte o další bednu, ze které by se musel stírat prach.

S all-in-one počítači jsou velmi spokojení také senioři. Proč? Protože veškeré ovládání je právě na monitoru, na který se při práci dívají. Takže kam se dívají, to také ovládají - žádnou bednu kdesi pod stolem, ale svůj počítač přímo na stole.

Na závěr shrňme výhody a nevýhody all-in-one počítačů

All-in-one počítače zaberou málo místa, minimalizují počet propojovacích kabelů, mívají moderní design, nabídnou větší monitor než notebook a lepší ergonomii při práci s nimi, mají nižší spotřebu energie, mívají optickou mechaniku a i více konektorů než notebook, jsou snáze přenostielné než běžný stolní počítač.

Nevýhodami jsou celkově nižší možnosti výkonu, minimální možnost rozšířeni počítače, nelze je vzít kamkoliv s sebou (na rozdíl od notebooku), ke konektorům se někdy hůře dostává. All-in-one modely se obecně rychleji pokazí, protože je monitor v šikmé poloze, což komponentům nesvědčí.

I přes nevýhody je all-in-one počítač skvělou volbou coby alternativa velkých i malých beden stolních počítačů. Jestli vás zajímá jejich aktuální nabídka, zkuste to třeba na Heuréka.cz nebo Zboží.cz. Odkazy vedou přímo do výsledků vyhledávání hesla „all-in-one“.

Zdroj obrázku: ESB Professional / Shutterstock.com