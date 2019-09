Pozor na Libru, varuje Evropská centrální banka

Libra by dle tvrzení Yvese Mersche z ECB mohla narušit její schopnost tvořit a řídit monetární politiku celého regionu; v tom má nepochybně pravdu: měna, která není nijak ovládaná státem či nezávislými organizacemi, ale pouze sdružením firem (Libra Association), je velmi nebezpečná pro globální ekonomiku.

Libru a související kryptoměnovou peněženku Calibra oznámil Facebook dříve v tomto roce, spustit ji chce už příští rok a jako její základ mají sloužit existující měny typu dolar nebo euro. Facebook využívá pravidelně přes 2 miliardy lidí a Libru podporuje řada prestižních firem v čele s vydavateli kreditních a debetních karet Visa a Mastercard; součástí Libra Association je ale třeba také Uber nebo další finanční služba PayPal.

ECB se nejvíce obává rezervních zásob eura, které by si Facebook mohl v rámci Libry vybudovat; to by mohlo kriticky snížit míru kontroly, kterou ECB nad měnou má.

Na rozdíl od tradičních digitálních kryptoměn (fakticky vzato není zcela správné označovat Libru za kryptoměnu – jde spíše zkrátka o digitální měnu) nebude Libra decentralizovaná, ale naopak silně centralizovaná, ovládaná jediným sdružením firem. To je v tomto případně riskantní, protože v případě problémů není jistý nikdo, kdo by za Libru ručil nebo umožnil půjčku, a navíc je měna odpovědná firmám, které v ní budou mít podíl, a tudíž jejím primárním účelem zákonitě bude generování zisku.

Mersch varuje, že ač má být měna spuštěná už na začátku příštího roku, povedou jí ti samí lidé, kteří se museli zodpovídat vládě USA a EU za špatné zacházení s osobními informacemi uživatelů.

Evropští regulátoři tak mají podle Mersche převzít alespoň částečnou jurisdikci nad novou digitální měnou; a nejen oni, ideální by byla mezinárodní spolupráce.