Práce z domova, práce budoucnosti? Technologičtí giganti jsou nejisti

Budoucnost bude patřit práci z domova? Zdá se, že ne tak docela. Zatímco ještě loni zprávy ze Silicon Valley naznačovaly, že trend home office přetrvá i po pandemii, jak koronavirová krize postupně opadá ani šéfové velkých korporací už nejsou tak přesvědčení. Personální šéfka Googlu Fiona Cicconi minulý týden nastínila časový plán návratu do kanceláří a zmínila mimo jiné to, že ti zaměstnanci, kteří budou chtít pracovat z domu po dobu přesahující dva týdny, si budou muset od 1. září podat speciální žádost. Od zaměstnanců také očekává, že budou žít v „dojezdové vzdálenosti“ od kanceláří.

Přitom například šéf Twitteru Jack Dorsey ještě loni v květnu prorokoval, že zaměstnanci jeho společnosti budou moct pracovat z domova „už navždy“ a předpokládalo se, že přinejmenším technologičtí giganti si přímo na pracovišti vystačí s minimem pracovníků. Dnes zástupci firem ze Silicon Valley skloňují spíš termíny „hybridní“ či „flexibilní“ pracovní režim. Otázka však je, co takové pojmy vlastně znamenají.

Například Microsoft částečnou práci z domova pro většinu pozic vyčíslil jako „méně než padesát procent pracovní doby“. I v rámci tohoto méně než polovičního času se však dá najít dostatek manévrovacího prostoru. A třeba v Amazonu, tam jsou jasně „prokancelářští“:

„Máme za to, že je to nejefektivnější způsob, jak vymýšlet nové věci, spolupracovat a učit se, je činit tak společně.“ Že jsou však firmy spíš zdráhavější k jasnějším vyjádřením, je dáno zčásti tím, že po větší flexibilitě volají hlavně zaměstnanci. Zaměstnavatelé o tom, jaký režim by byl nejvhodnější, zatím příliš jasno nemají. „Učíme se za chodu,“ přiznává Carolyn Eversonová, jedna z vysoce postavených manažerek Facebooku.

Jak pro BBC poznamenal Prithwiraj Choudhury z Harvardovy obchodní školy v Bostonu, technologické společnosti jsou dlouhodobě předvojem, pokud jde o práci z domova. „Ty firmy, které na tento režim přejdou jako první a postaví na něm svou firemní kulturu, budou mít na trhu práce obří výhodu a pro zájemce o práci budou atraktivnější,“ odhaduje. A je jasné, že žádná firma nechce, aby jí schopní zaměstnanci prchali ke konkurenci, která jim zaručí více flexibility.

Jednou z těch nejflexibilnějších se v současnosti jeví Spotify. „Naši zaměstnanci budou mít možnost pracovat trvale z domova, z kanceláře anebo si zvolit kombinaci těchto režimů. Záleží na rozhodnutí jejich a jejich nadřízeného,“ uvedla v oficiální zprávě streamovací platforma, která se honosí mimo jiné tím, že součástí její firemní DNA byl odjakživa „kontrolovaný chaos“. „Nejspíš však budeme muset provádět i nějaké změny.“ Je tedy zřejmé, že definice flexibility ve Spotify je jiná než v Googlu a v Googlu zase jiná než v Amazonu.

Je jedna věc pracovat z domova, když jsou zavřené kanceláře. Největší zkouška tak home office čeká, jakmile kanceláře zase otevřou, přinejmenším z poloviny. Budou firemní porady a meetingy fungovat i tehdy, budou-li probíhat zčásti při osobním kontaktu a zčásti přes Zoom? A jestliže se někteří zaměstnanci budou potkávat se svými nadřízenými osobně a utvářet si osobní vztahy v kancelářích, nebudou se cítit ti pracující z domu znevýhodnění?

Společnost IBM minulý týden zveřejnila svůj záměr, dle kterého bude 80 % zaměstnanců docházet přinejmenším tři dny v týdnu do kanceláře.

„Pokud by lidé pracovali jen z domova, měl bych obavy o jejich kariérní trajektorii,“ vyjádřil jisté znepokojení generální manažer IBM Arvind Krishna. „Pokud chce někdo vést lidi, mít větší zodpovědnost anebo budovat v rámci svých týmů firemní kulturu, jak to hodlá dělat na dálku?“

Možných přístupů se rýsuje spousta. Jaké budou fungovat a jaké ne, ukážou až příští měsíce a roky. A je nasnadě, že tak jako v minulosti, budou nové trendy naznačeny na západním pobřeží Spojených států.