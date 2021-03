Praskne Bitcoinová bublina kvůli energetické náročnosti?

Příběhy o milionářích, kteří své jmění ještě zvětšili díky investování do Bitcoinu, jsme slyšeli všichni. Naposledy zaujal Elon Musk, jehož Tesla po únorové investici ve výši 1,5 miliardy dolarů vydělala 900 milionů, přičemž i díky tomuto kroku světoznámého vizionáře cena Bitcoinu vystřelila nad 58 tisíc dolarů. Rekordních výšek však nedosahuje jen hodnota virtuální měny, ale též její energetická stopa. Musk se v té souvislosti stal také terčem kritiky a do Bitcoinu se opřelo několik prominentních figur, včetně americké ministryně financí Janet Yellenové.

Energetický dopad Bitcoinu lze jen těžko vyčíslit přesněji, že je ohromný je však nezpochybnitelné. Na Cambridgské univerzitě odhadli, že celková výše elektrické energie spotřebované těžbou Bitcoinu se pohybuje kolem 130 TWh ročně. Pro srovnání: v Česku v roce 2019 dosáhla celková spotřeba elektřiny 73,9 TWh. Vědci zároveň došli k závěru, že zhruba dvě třetiny těžařů jsou v síti napojeny na elektrárny na fosilní paliva. S ohledem na principy těžby a rostoucí hodnotu Bitcoinu přitom neustále rostou nároky na výpočetní výkon těžebních zařízení a logicky je tak spotřebováváno i stále více energie.

Data ukazují, že ve světě Bitcoinu je každou vteřinu provedeno 160 trilionů výpočtů. Dle Alexe de Vriese, zakladatele portálu Digiconomist, je právě tento enormní výpočetní výkon achillovou patou kryptoměn. Všechny tyto výpočty, které celý systém udržují při životě, totiž ve skutečnosti nevedou k ničemu užitečnému.

„Jde o výpočty, které nemají žádný jiný význam,” říká de Vries. „Obratem jsou zase znehodnoceny. K jejich provedení je přitom spotřebováváno enormní množství energie, z níž velké množství pochází z fosilních paliv.” A i kvůli takové výpočetní a energetické náročnosti je dle něj Bitcoin obtížné smysluplně uchopit. „Pokud by měl být akceptován jako rezervní měna, jeho hodnota by šla do milionů, ale ti těžaři by museli utrácet za spotřebu elektrické energie víc, než kolik činí federální rozpočet Spojených států. Museli bychom kvůli Bitcoinu zdvojnásobit naši spotřebu energie,” směje se de Vries.

Právě na tento poněkud nepraktický aspekt v poslední době upozorňuje několik prominentních figur ze světa financí a ekonomie.

„Dvě stěžejní vlastnosti úspěšné měny jsou její transakční efektivita a stabilní hodnota,” říká Ken Rogoff, profesor ekonomie z Harvardovy univerzity. Bitcoin dle něj nedisponuje ani jedním. „Skutečnost je taková, že v legální ekonomice v současnosti není příliš využíván. Ano, jeden boháč ho prodá jinému, ale to není konečné užití. A bez toho před sebou nemá dlouhodobou budoucnost.” Jinými slovy, dle Rogoffa Bitcoin v současnosti funguje prakticky výhradně jen coby nástroj spekulace. „Myslím, že je to bublina, která splaskne, i když si netroufám říct, kdy.”