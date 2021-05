Přehled o všem důležitém v IT ve dvou dnech – TechEd Online 2021

Konferenci TechEd připravila Počítačová škola GOPAS letos na 19. a 20. května. Je určená především pro IT a databázové specialisty, vývojáře a bezpečnostní odborníky. Již tradičně pro české, ale i slovenské IT odborníky shrne informace o novinkách z prestižních odborných konferencí a seminářů pořádaných po celém světě a vývojářských akcí společnosti Microsoft. Nabídne například informace o nové verzi .NETu, novinkách v Azure, C# 9 a strojovém programování, možnostech optimalizace aplikací, ale i o tom, jak optimálně vyhodnotit a využít získaná data. Velká pozornost bude věnována také problematice bezpečnosti – zabezpečení e-mailové komunikace, metodám možného zneužití cookies, tomu, jak zabezpečit data na všech úložištích i při jejich sdílení a posílání. Stranou tedy nezůstane ani problematika cloudu.

„Vloni byl TechEd první konferencí, kterou jsme uspořádali v on-line podobě, a to společně pro českou i slovenskou odbornou veřejnost,“ konstatuje Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. „I když jsme nepředpokládali, že budeme v on-line podobě konferencí pokračovat po celý další rok, nechali jsme si pro ně vyvinout vlastní komunikační platformu. Potěšil nás pozitivní ohlas od účastníků a také fakt, že se jich na online konferencích zúčastnilo ve výsledku mnohem více než na konferencích klasických v roce 2019. Do budoucna počítáme s jakousi hybridní formou, kdy by celý obsah konference mělo být možné shlédnout jak v konferenčních sálech, tak doma u obrazovek.“

Konference TechEd Online 2021 bude dvoudenní a nabídne 28 přednášek dvaceti předních odborníků, které poběží souběžně ve dvou virtuálních místnostech. V jedné z nich se obsah zaměří zejména na development, ve druhé na ostatní témata. Přednášky budou účastníkům k dispozici ještě 7 dní po skončení konference a budou tak moci shlédnout to, co nestihli, nebo si zajímavý úsek zopakovat. S lektory bude možné komunikovat i během přednášky přes chat, takže účastníci nepřijdou ani o svou oblíbenou sekci „Ask the expert“.

TechEd Online 2021 proběhne ve dnech 19. a 20. května 2021. Další podrobnosti a podrobné informace o jejím programu najdete na www.teched.cz.