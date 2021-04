Preview Office 2021 pro Macy je tu

Proč na tom záleží? Cokoliv Microsoft podniká se svou sadou pro produktivitu, zákonitě ovlivňuje zaměstnance, včetně těch používajících Macy, iPady a iPhony. Koneckonců, jen ve Spojených státech je sada Office využívána v 650 tisících firmách a Office 365 / Microsoft 365 eviduje 258 milionů uživatelů měsíčně, včetně těch, kteří s aplikacemi pracují na zařízeních od Applu. Počet uživatelů Teams pak denně dosahuje až 115 milionů.

Co je tedy nového v Office? Ne každý uživatel či firma chce, potřebuje nebo může využít předplatitelský balíček Microsoft 365, nicméně i takové zákazníky chce Microsoft udržet, a tak jim nabízí verze svých produktů s tzv. trvalou licencí, za kterou platí jednorázově, ovšem bez toho, aby takto zakoupené produkty byly dále vylepšovány. V únoru jim Microsoft představil novou „zaplať jednou, používej pět let“ verzi Office, která má nahradit Office 2019, přičemž k mání bude jak pro Windows, tak pro Macy. Microsoft rovněž potvrdil vznik Office LTSC, což je prakticky totéž, jen cílené na firmy zachovávající své systémy v režimu offline.

Jak Office LTSC, tak Office 2021 pro Macy jsou už firmám dostupné v oficiálním preview kanálu, což značí, že oba produkty by měly být uvedeny do širší distribuce v nadcházejících týdnech, byť oficiální datum vydání zatím zveřejněno nebylo. Office 2021 Standard for Mac (Preview) obshauje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive a Teams. Během preview fáze bude sada aktualizována jedenkrát měsíčně a fungovat nativně jak na Apple Silicon, tak na Intel Macích.

Co je nového v Teamsech? Microsoft pro iOS aktualizoval také aplikaci Teams. Pro iOS uživatele jsou nejzásadnější novinkou nové možnosti, jak spravovat konverzace. Na iPhonech a iPadech bude možné chaty připínat a odtud s nimi dále pracovat. Součástí aktualizace jsou též nové emoji, možnost změnit si podobně jako v Zoomu pozadí nebo práce se seznamy a skupinami potenciálních účastníků konferencí.

Co je ještě nového? Jedna z novinek Microsoftu na první pohled nepůsobí vyloženě pro-Applovsky, ovšem poslední Windows 10 build pro Insidery uživatelům dává možnost spouštět Linuxové aplikace nativně, a to díky prvnímu preview GUI aplikační podpory ve Windows Subsystému pro Linux. Pro majitele Maců sice nejde o nic až tolik zajímavého, dokud neuvážíte pokračující spekulace o záměrech Microsoftu s vývojem Windows pro ARM. V tomto světle novinka ukazuje, nakolik se přístup Microsoftu k PC změnil. Už nechce mít z Windows nutně operační systém pro všechny počítače, chce však poskytovat software, služby a infrastrukturu v rámci jakéhokoliv ekosystému.

Obliba Applu ve firmách rapidně roste, je tedy logické, že toho chce využít i Microsoft. A je možné, že rok po oznámení záměru Applu přejít na vlastní Apple Silicon, se na WWDC 2021 dočkáme coby té největší novinky oficiálního představení Windows ARM.